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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Большинство россиян переводят друг другу до 100 тыс. рублей в месяц

Около 76% россиян в 2020 году переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. руб. в месяц, следует из статистики банка «Русский стандарт».В источнике
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Свободная Пресса

Стало известно, какие суммы переводят россияне друг другу

Свободная Пресса23:32
Коммерсантъ

Большинство россиян переводят друг другу до 100 тыс. рублей в месяц

Коммерсантъ21:57
ТАСС

Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. руб. в месяц

ТАСС19:05
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Жена Бориса Грачевского простилась с супругом через стекло в больнице

Молодая супруга известного российского кинорежиссёра и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская вынуждена была проститься с умершим супругом через стекло больницы.
Жена Бориса Грачевского простилась с супругом через стекло в больнице
Shraibikus Newsвчера в 05:39

В сети появился новый трейлер Persona 5 Strikers

В видеоролике продемонстрированы совместные атаки Японское издательство Atlus представило новый трейлер Persona 5 Strikers, демонстрирующий нарезку из сюжетных и геймплейных сцен с участием ключевых персонажей.
Центральная Служба Новостейвчера в 14:44

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

Российские компании будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Коммерсантъ20:59

Импичмент Трампа рассмотрит Сенат США

По информации газеты Politico, сразу после присяги избранного американского президента Джозефа Байдена 20 января Сенат намерен рассмотреть вопрос об импичменте действующего президента Дональда Трампа.
RuNews24.ruвчера в 23:49