Молодая супруга известного российского кинорежиссёра и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская вынуждена была проститься с умершим супругом через стекло больницы.
В видеоролике продемонстрированы совместные атаки Японское издательство Atlus представило новый трейлер Persona 5 Strikers, демонстрирующий нарезку из сюжетных и геймплейных сцен с участием ключевых персонажей.
Российские компании будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.