Большинство россиян переводят друг другу до 100 тыс. рублей в месяц
Около 76% россиян в 2020 году переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. руб. в месяц, следует из статистики банка «Русский стандарт».В источнике
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Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. рублей в месяц
Россияне в 2020 году чаще всего переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. рублей в месяц. Доля таких операций в общем объеме составила 76%, следует из статистики банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 19:05
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Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. рублей в месяц
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