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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Большинство россиян переводят друг другу до 100 тыс. рублей в месяц

Около 76% россиян в 2020 году переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. руб. в месяц, следует из статистики банка «Русский стандарт».В источнике
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С чего всё началось
ТАСС

Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. рублей в месяц

Россияне в 2020 году чаще всего переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. рублей в месяц. Доля таких операций в общем объеме составила 76%, следует из статистики банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 19:05
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Свободная Пресса

Стало известно, какие суммы переводят россияне друг другу

Свободная Прессавчера в 23:32
ФАН

Исследование показало, какие суммы россияне переводят друг другу

ФАН12:35
Клопс

Исследование: какую сумму россияне переводили друг другу чаще всего

Клопс10:07
ГлобалМСК.ру

Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. рублей в месяц

ГлобалМСК.рувчера в 13:47
Экономика сегодня

Переводы до 100 тысяч рублей стали самыми популярными в рамках СБП

Экономика сегодня12:47
Коммерсантъ

Большинство россиян переводят друг другу до 100 тыс. рублей в месяц

Коммерсантъвчера в 21:57
ТАСС

Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. рублей в месяц

ТАССвчера в 19:05

Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осуждённый к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении ведомства.
Навальный задержан в аэропорту Шереметьево
RT на русском13:10