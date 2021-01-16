Около 76% россиян в 2020 году переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. руб. в месяц, следует из статистики банка «Русский стандарт».

С чего всё началось Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. рублей в месяц Россияне в 2020 году чаще всего переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. рублей в месяц. Доля таких операций в общем объеме составила 76%, следует из статистики банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС). ТАСС вчера в 19:05