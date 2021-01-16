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Коммерсантъ

Большинство россиян переводят друг другу до 100 тыс. рублей в месяц

Около 76% россиян в 2020 году переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. руб. в месяц, следует из статистики банка «Русский стандарт».В источнике
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ТАСС

Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. рублей в месяц

Россияне в 2020 году чаще всего переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. рублей в месяц. Доля таких операций в общем объеме составила 76%, следует из статистики банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС15 января в 19:05
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ГлобалМСК.ру

Исследование: россияне чаще всего переводят друг другу суммы до 100 тыс. рублей в месяц

ГлобалМСК.ру16 января в 13:47
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Переводы до 100 тысяч рублей стали самыми популярными в рамках СБП

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Свободная Пресса15 января в 23:32
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Большинство россиян переводят друг другу до 100 тыс. рублей в месяц

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