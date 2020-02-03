Политика
ИзвестияБольшинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных 3 февраля РБК. Опрос проводился 24 января, а число опрошенных составило 1,6 тыс. человек.
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с чего всё началось
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 16:00
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Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки в Конституцию
Политическая Экспертизавчера в 20:01
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Милла Йовович родила третью дочь
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Как сообщает ToDay News Ufa, от едкого слова шоумена не ускользнуло создание партии «За правду» председателем которой был выбран писатель Захар Прилепин.
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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в Тамани.
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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Хоккей
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Транспорт
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Драма «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA
Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
Энергетика
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США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Общество
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МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Футбол
Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»
Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Общество
Рабочая неделя в Петербурге началась с эвакуаций судов и детских садов
Несколько районных судов Петербурга начали рабочую неделю с эвакуаций из-за поступления сообщений о «заминировании».
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Гаджеты
Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
Общество
В итальянском городе Таранто распродают дома за 1 евро
Культура
Премию «Оскар» доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу
В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
Шоу-бизнес
Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Политика
В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ
В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин
В настоящее время через маркетплейс можно лишь подать заявку на кредит, а деньги выдадут в офисе банка либо в автомобильном салоне в присутствии представителя банка.
Политика
Помпео проводит переговоры с главой МИД Узбекистана в Ташкенте
Госсекретарь США Майк Помпео начал переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Ташкенте.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.