Политика

ИзвестияИзвестияБольшинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных 3 февраля РБК. Опрос проводился 24 января, а число опрошенных составило 1,6 тыс. человек.
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с чего всё началось

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 16:00

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Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Известия01:21

Россияне одобрили поправки в Конституцию насчёт пенсий и МРОТ

News.ruвчера в 18:17

Опрос показал мнение россиян о поправках к Конституции

RT на русскомвчера в 22:42

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

РИА Новостивчера в 21:35

Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки в Конституцию

Политическая Экспертизавчера в 20:01

ВЦИОМ: россияне считают важными предложенные Путиным поправки в Конституцию

ТАСС00:05

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

РБКвчера в 16:00
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Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Ридус вчера в 18:58
Культура

Шнуров высмеял в стихах Охлобыстина и Прилепина

Как сообщает ToDay News Ufa, от едкого слова шоумена не ускользнуло создание партии «За правду» председателем которой был выбран писатель Захар Прилепин.
ToDay News Ufa вчера в 22:28
Армия и оружие

В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
REGNUM 00:55
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в Тамани.
РБК вчера в 23:01
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБК вчера в 21:34
Хоккей

«Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева

RT на русском 00:50
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Транспорт

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 14:10
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском 00:16
Кино

Драма «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA

Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
Российская газета вчера в 20:14
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru 30 января в 23:09
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Футбол

Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»

Газета.Ru вчера в 23:31
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Общество

Рабочая неделя в Петербурге началась с эвакуаций судов и детских садов

Несколько районных судов Петербурга начали рабочую неделю с эвакуаций из-за поступления сообщений о «заминировании».
REGNUM 01:23
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Гаджеты

Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
iReactor вчера в 14:56
Общество

В итальянском городе Таранто распродают дома за 1 евро

Gazeta.SPb вчера в 07:27
Культура

Премию «Оскар» доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу

В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
Ореанда-Новости вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Политика

В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ

В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
РИА Новости вчера в 20:07
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин

В настоящее время через маркетплейс можно лишь подать заявку на кредит, а деньги выдадут в офисе банка либо в автомобильном салоне в присутствии представителя банка.
CarsWeek.ru 01 февраля в 10:35
Политика

Помпео проводит переговоры с главой МИД Узбекистана в Ташкенте

Госсекретарь США Майк Помпео начал переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Ташкенте.
RT на русском вчера в 23:47
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК вчера в 13:52
Фигурное катание

Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Чемпионат вчера в 03:39
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