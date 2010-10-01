Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаБольшинство россиян поддержали повышение НДФЛ для богатых

Больше половины россиян, а точнее, 61 процент, поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых. Об этом говорят данные опроса сервиса Superjob.ru, передает «Интерфакс». Доля согласных с предложением среди людей от 45 лет и старше составляет 68 процентов.
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