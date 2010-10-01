Общество
Радио Комсомольская правдаБольшинство россиян поддержали повышение НДФЛ для богатых
Больше половины россиян, а точнее, 61 процент, поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых. Об этом говорят данные опроса сервиса Superjob.ru, передает «Интерфакс». Доля согласных с предложением среди людей от 45 лет и старше составляет 68 процентов.
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Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости вчера в 05:24
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Наука
Инженеры представили плюшевого роботюленя
Специалисты провели особую экспериментальную работу, в процессе которой они использовали мягкого робота PARO для терапии.
ToDay News Ufa 10:36
Политика
Президент Казахстана сменил главу министерства здравоохранения
Новым министром здравоохранения стал Алексей Цой, ранее занимавший пост вице-министра.
Эхо Москвы 10:32
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
В Александрино неизвестный ударил ножом пенсионерку
Полицейские ищут мужчину, который в парке Александрино ударил пенсионерку ножом.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 09:28
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com вчера в 12:18
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Космос
Найдена редкая «умирающая» радиогалактика
AstroNews.ru 10:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением
Индексы российских бирж продемонстрировали падение на открытии торгов, показатель Мосбиржи снизился на 1,53%, РТС - на 2,76%.
Газета.Ru 03:30
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и получила сотрясение
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.
Газета.Ru 10:41
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Авто
Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии
Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Игры
В GOG бесплатно раздают коллекцию бонусных материалов Cyberpunk 2077
Разработчики из студии CD Projekt RED начали бесплатную раздачу коллекции бонусных материалов Cyberpunk 2077 в магазине GOG.
Игромания.ру 03:07
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram
Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Тульский полицейский сломал ребро задержанному
В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного.
Российская газета 10:05
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
Общество
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
РИА Новости 07:14
Кино
Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями Universal
Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями компании Universal.
Актуальные Новости 10:51