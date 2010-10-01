Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаБольшинство россиян поддержали повышение НДФЛ для богатых

Больше половины россиян, а точнее, 61 процент, поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых. Об этом говорят данные опроса сервиса Superjob.ru, передает «Интерфакс». Доля согласных с предложением среди людей от 45 лет и старше составляет 68 процентов.
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Большинство россиян поддержали введение «налога для богатых»

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Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ

REGNUM02:06

Идею повысить ставку НДФЛ для зарабатывающих более 5 млн рублей в год одобрил 61% россиян

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Более 60 % россиян с одобрением восприняли идею повышения ставки НДФЛ для имеющих доход более 5 млн рублей в год

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Больше половины россиян одобряют повышение НДФЛ для высоких зарплат

SIA.ruвчера в 22:09

Россияне назвали налог для богатых «смешным»

MagadanMedia.ruвчера в 20:00

Опрос показал отношение россиян к повышению налога для богатых

URA.Ruвчера в 18:03
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Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

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Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

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Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

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В США заявили о перехвате российских Ил-38 возле Аляски

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ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий

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Футбол

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Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам.
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Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
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Общество

Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост

Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
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Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
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Аксёнов сравнил реакцию Украины на парады в Крыму с рефлексом у собак

Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил реакцию МИД Украины на проведенные в честь 75-летия Победы парады в Крыму с рефлексом у собак.
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«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивную» перевозку пассажиров за рубеж

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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
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Суд приговорил к 3,5 годам колонии директора актрисы Элины Быстрицкой

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Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
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В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного.
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Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
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Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

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«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

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