Общество
Радио Комсомольская правдаБольшинство россиян поддержали повышение НДФЛ для богатых
Больше половины россиян, а точнее, 61 процент, поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых. Об этом говорят данные опроса сервиса Superjob.ru, передает «Интерфакс». Доля согласных с предложением среди людей от 45 лет и старше составляет 68 процентов.
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Финансы
ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий
В июне инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжили снижаться, сообщил Банк России со ссылкой на результате опроса ООО «инФОМ».
Коммерсантъ 10:17
Футбол
Головин вернулся в «Монако» и сдал отрицательный тест на коронавирус
Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам.
Советский спорт 10:22
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Общество
Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Политика
Аксёнов сравнил реакцию Украины на парады в Крыму с рефлексом у собак
Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил реакцию МИД Украины на проведенные в честь 75-летия Победы парады в Крыму с рефлексом у собак.
ИА Крыминформ 08:46
Игры
Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик
Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant.
Игромания.ру 04:07
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивную» перевозку пассажиров за рубеж
Ранее "Ведомости" писали, что "Аэрофлот" выполняет "эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж".
РИА Новости 07:35
Футбол
Коронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»
Известия 08:06
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
Шоу-бизнес
Муцениеце похвасталась соблазнительными фото в бикини у бассейна
Поклонники российской актрисы Агаты Муцениеце пришли в восторг от стройной фигуры звезды, которая опубликовала фотографии в алом бикини.
ФАН 02:56
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня 05:30
Здоровье
В Ленобласти выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
В Ленинградской области заболеваемость внебольничной пневмонией превысила многолетние данные на 65%, передает 78.ru.
Санкт-Петербургские ведомости 10:35
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН вчера в 09:07
Происшествия
Тульский полицейский сломал ребро задержанному
В Тульской области бывший начальник районного отделения полиции избил задержанного.
Российская газета 10:05
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Новые автомобили 23 июня в 02:17