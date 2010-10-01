Общество
Радио Комсомольская правдаБольшинство россиян поддержали повышение НДФЛ для богатых
Больше половины россиян, а точнее, 61 процент, поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых. Об этом говорят данные опроса сервиса Superjob.ru, передает «Интерфакс». Доля согласных с предложением среди людей от 45 лет и старше составляет 68 процентов.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
Газета.Ru 23 июня в 23:38
Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Политика
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами.
РИА Новости 17:56
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, агентство «РИА Новости».
Известия 17:32
Здоровье
Диетолог рассказал, способствует ли употребление молока развитию рака
Врач-диетолог Айтор Санчес из Испании ответил на вопрос читателей, правда ли, что содержащийся в молоке белок казеин способствует развитию онкологических заболеваний.
Аргументы и Факты 22 июня в 02:07
Общество
Сергей Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детсады
Отвечая на вопрос москвички о работе дошкольных учреждений, Собянин сказал: «Если необходимо, то детский сад, конечно, примет вашего ребёнка обязательно».
Говорит Москва 11:56
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Футбол
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
В последний раз "Ливерпуль" поднимал чемпионский кубок в сезоне-1989/90, когда команду возглавлял великий Кенни Далглиш.
Газета.Ru 17:20
Хоккей
«Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо»
Чемпионат 09:30
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Политика
В ФРГ начали готовить ответ на угрозы США «Северному потоку – 2»
В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США «Северному потоку – 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Bloomberg.
Известия 15:18
Общество
В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM 13:30
Экономика
Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума
Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
Футбол
Игорь Акинфеев рассказал о переживаниях после пропущенного гола от Южной Кореи на ЧМ-2014
BetOn 11:46
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости 10:01
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
Канделаки рассказала о драке с Саакашвили после домогательств
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в эфире YouTube-шоу «Подруги» рассказала о неприятной ситуации, в которую попала на президентском приеме в Грузии, когда Михаил Саакашвили еще был главой государства.
Невские Новости 13:32
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04