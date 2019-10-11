Происшествия

Газета.RuГазета.RuБольшинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. Соответствующее голосование опубликовано на официальной странице Государственной думы.
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Евгений Примаков
Уверен, что следствие будет проведено, и это будет наказано по закону. Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.
— Евгений Примаков, российский журналистvtomske.ru 01:55
с чего всё началось
Более 80% пользователей «ВКонтакте», принявших участие в опросе
 на странице Госдумы, поддержали возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
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Свыше 60 тыс. участников опроса Думы поддержали смертную казнь для убийц

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