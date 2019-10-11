Происшествия
Газета.RuБольшинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Вопрос о возвращении смертной казни встал после истории убийства девятилетней девочки в Саратове. Граждане собирают в интернете подписи для отмены в России моратория на смертную казнь. Депутаты Государственной Думы от Саратовской области также поддержали возвращение данного наказания.
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Уверен, что следствие будет проведено, и это будет наказано по закону. Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.
— Евгений Примаков, российский журналистvtomske.ru 01:55
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Большинство россиян оказались за отмену моратория на смертную казнь
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