Общество
Общественное телевидение РоссииБольшинство россиян предпочитают экономить и не брать кредиты
Россияне предпочитают экономить, а не залезать в долги. 72% из них считают плохой идеей брать кредиты в настоящее время.
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с чего всё началось
Четверть россиян считают нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 23%. Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения — 58%, по сравнению с началом прошлого года эта доля уменьшилась на 3 п.п. (61% в январе 2019 года).ВЦИОМ02:59
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Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
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Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time.
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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
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В Приморье бабушка поселила внучку на ферме с телятами
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Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Политика
Киев признался в неготовности к возвращению Крыма
Киев не готов к возвращению Крыма, даже если бы Россия отказалась от своего региона.
Происшествия
В Москве задержан поджигатель суда
Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
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Шотландский министр Дерек Маккей ушел в отставку после переписки с 16-летним мальчиком, передает The Guardian.
Общество
В Кремле ввели новую процедуру проверки из-за коронавируса
В Кремле предприняты дополнительные меры предосторожности против коронавируса, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе банка "Траст".
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах
Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса, сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20
20 пассажиров круизного судна Diamond Princess госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.
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Хватит ли воды в Крыму на курортный сезон
Запасов питьевой воды в Крыму хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
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Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
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Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.