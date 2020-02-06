Четверть россиян считают нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 23%. Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения — 58%, по сравнению с началом прошлого года эта доля уменьшилась на 3 п.п. (61% в январе 2019 года).

с чего всё началось

Россияне предпочитают экономить, а не залезать в долги. 72% из них считают плохой идеей брать кредиты в настоящее время.

Большинство россиян предпочитают экономить и не брать кредиты

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