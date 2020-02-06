Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииБольшинство россиян предпочитают экономить и не брать кредиты

Россияне предпочитают экономить, а не залезать в долги. 72% из них считают плохой идеей брать кредиты в настоящее время.
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

Четверть россиян считают нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 23%. Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения — 58%, по сравнению с началом прошлого года эта доля уменьшилась на 3 п.п. (61% в январе 2019 года).
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Россияне решили экономить

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Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

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Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

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ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

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ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tv04:16

Покупки, кредиты и вклады

ВЦИОМ02:59

Большинство россиян предпочитают экономить и не брать кредиты

Общественное телевидение России06:24
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
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Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства

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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
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Брат Тельмана Исмаилова получил 17 лет колонии за убийство

Коммерсантъ 09:12
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Сирийская армия взяла в «котел» турецкие наблюдательные пункты

Политическая Экспертиза 08:53
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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
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Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске

Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time.
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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
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В Приморье бабушка поселила внучку на ферме с телятами

Life.ru вчера в 00:57
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Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Политика

Киев признался в неготовности к возвращению Крыма

Киев не готов к возвращению Крыма, даже если бы Россия отказалась от своего региона.
Рифей-Пермь вчера в 12:55
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В Москве задержан поджигатель суда

Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 09:38
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Шотландский министр Дерек Маккей ушел в отставку после переписки с 16-летним мальчиком, передает The Guardian.
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В Кремле ввели новую процедуру проверки из-за коронавируса

В Кремле предприняты дополнительные меры предосторожности против коронавируса, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
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Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн

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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
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Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах

Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса, сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20

20 пассажиров круизного судна Diamond Princess госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на Минздрав Японии.
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Хватит ли воды в Крыму на курортный сезон

Запасов питьевой воды в Крыму хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
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Су-24 в последние секунды избежал катастрофы

В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
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