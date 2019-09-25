Общество
Мой БрянскБольшинство россиян считают рост цен самой острой проблемой
Около 59% граждан считают, что самая острая проблема — это рост цен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Также каждый четвёртый россиянин считает серьёзными проблемами кризисные явления в экономике.
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с чего всё началось
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".Интерфаксвчера в 23:07
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Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Политика
Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше намерена придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при понимании, что такой линии будут придерживаться и другие ядерные державы.
РБК 13:21
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Футбол
«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 13:50
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Политика
Клинтон назвала Трампа предателем
Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.
Взгляд.ру 13:31
Происшествия
В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских
В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Общество
В ОП оценили идею разрешить приставам взламывать двери квартир
Ранее в Минюсте предложили наделить судебных приставов в России правом выламывать двери квартир и домов.
RT на русском 09:26
Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову
Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК 07:44
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК 13:56
Политика
Сообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы
Американские фондовые индексы очень чувствительно отреагировали на сообщения о возможном импичменте президента США Дональда Трампа.
Наша версия 08:04
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Политика
Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения
Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
RT на русском вчера в 09:43
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
В ближайшее время Сбербанк может запустить сервис по продаже новых и б/у машин.
Новые автомобили вчера в 06:27
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Гаджеты
Xiaomi показала необычный и дорогой смартфон Mi Mix Alpha
В целом Mi Mix Alpha можно назвать самым необычным смартфоном 2019 года, при этом он позиционируется как концепт, который будет выпущен ограниченным тиражом.
Astera вчера в 05:54
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10