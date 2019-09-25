Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

с чего всё началось

Около 59% граждан считают, что самая острая проблема — это рост цен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Также каждый четвёртый россиянин считает серьёзными проблемами кризисные явления в экономике.

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