Газета.RuБольшинство россиян смогут прожить на накопления не больше трех месяцевБольшинство россиян могут прожить на накопления не больше трех месяцев, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Росгосстрах Жизнь", банка "Открытие" и центра А2.Газета.RuСуммы до 3 млн руб. назвали 9% респондентов, а 18% хотели бы иметь сбережения на сумму больше 3 млн руб.РБКПочти две трети (63%) из тех, кто смог отложить деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.РБКНа срок от года до трех лет рассчитана финансовая подушка 2% опрошенных, столько же респондентов накопили достаточно, чтобы обходиться без постоянного дохода больше трех лет.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНовый ДеньВечерняя МоскваИА Красная ВеснаНародные новостиЭкономика сегодняРосбалтRuposters.ruРБКVSE42.RUФАН62ИНФОТелеканал 360°АБНПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииБольшинство россиян смогут прожить в случае потери дохода не больше трех месяцевТелеканал 360°01:55Россияне рассказали, сколько накопили на черный деньРБК21:30Самое цитируемоеБольшинство россиян смогут прожить на накопления не больше трех месяцевГазета.Ru01:3262% россиян смогут прожить на накопленные деньги не больше трех месяцевЭхо Москвы01:48РБК: большинство россиян смогли отложить на черный день до ста тысяч рублейРИА Новости01:53РБК: большинство россиян проживет на накопления не больше трех месяцев при потере доходаLenta.ru00:56Опрошенные россияне рассказали о накоплениях на черный деньVSE42.RU23:14Показать ещёОценить992Поделиться