Будьте в Плюсе

Большинство россиян смогут прожить на накопления не больше трех месяцев

Большинство россиян могут прожить на накопления не больше трех месяцев, сообщает РБК
 со ссылкой на исследование компании "Росгосстрах Жизнь", банка "Открытие" и центра А2.
Газета.Ru
Суммы до 3 млн руб. назвали 9% респондентов, а 18% хотели бы иметь сбережения на сумму больше 3 млн руб.
РБК
Почти две трети (63%) из тех, кто смог отложить деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.
РБК
На срок от года до трех лет рассчитана финансовая подушка 2% опрошенных, столько же респондентов накопили достаточно, чтобы обходиться без постоянного дохода больше трех лет.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Большинство россиян смогут прожить в случае потери дохода не больше трех месяцев
Телеканал 360°01:55
Россияне рассказали, сколько накопили на черный день
РБК21:30
Самое цитируемое
Большинство россиян смогут прожить на накопления не больше трех месяцев
Газета.Ru01:32
62% россиян смогут прожить на накопленные деньги не больше трех месяцев
Эхо Москвы01:48
РБК: большинство россиян смогли отложить на черный день до ста тысяч рублей
РИА Новости01:53
РБК: большинство россиян проживет на накопления не больше трех месяцев при потере дохода
Lenta.ru00:56
Опрошенные россияне рассказали о накоплениях на черный день
VSE42.RU23:14

Интересное

Circulation: длительный прием парацетамола увеличивает риск инсультов

Длительный прием парацетамола повышает риск возникновения болезней сердца, а также инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением.
Комсомольская правда00:26

Mash сообщил об ухудшении состояния Жириновского

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная.
URA.Ru02:15

Глава МИД Венгрии заявил, что вооруженные силы обеспечат безопасность страны без НАТО

Венгрия откажется от размещения войск НАТО на территории страны, вооруженные силы способны обеспечить безопасность республики самостоятельно.
Lenta.ru02:13

Постпред при ООН Гатилов: игра США с гарантиями безопасности может обернуться трагедией

Повышение ставок Запада в переговорах по гарантиям безопасности с Россией может привести к трагедии, заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью «РИА Новости».
РБК02:17

ЛДПР: госпитализированный из-за коронавируса Жириновский чувствует себя нормально

Госпитализированный из-за коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.
РИА Новости02:25

В России собрали более 600 млрд рублей за счет повышенного налога в 15%

Минфин России в 2022–2024 годах не собирается повышать ставки налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Коммерсантъ21:57

Тутберидзе назвала сплетнями новости о положительном допинг-тесте Валиевой

Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, высказалась по поводу ситуации с российской фигуристкой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
RT на русском00:02

Юные ставропольцы знают о подвигах своих сверстников в годы Великой Отечественной войны

Участников акции приветствовала председатель общественной организации Нина Афонина, призвав школьников сохранять память о подвигах их сверстников, совершенных в период Великой Отечественной войны.
Ставропольская правда01:08

Александр Жулин объяснил, почему ему было тяжело разводиться с Татьяной Навкой

По словам Жулина, самым затруднительным в момент развода с Навкой было подобрать правильные слова для своей дочери Александры.
Муз-ТВвчера в 04:53

Врач Токарев предупредил, что при омикроне у детей может развиться острый ларинготрахеит

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса у детей до пяти лет может развиться смертельно опасное состояние.
Lenta.ru23:27