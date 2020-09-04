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Известия Мордовии
Известия Мордовии

Большинство россиян сможет вакцинироваться от ковида в течение года

Большинство россиян сможет вакцинироваться от коронавируса в течение года. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Как пишет ТАСС со ссылкой на специалиста, исходя их тех мощностей, которые сейчас развертываются в России, вакцинация произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Это, по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев. После этого… возможен уже экспорт живой вакцины за рубеж.
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