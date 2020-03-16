Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.

с чего всё началось

Согласно проведенному опросу, если Конституционный суд позволит обнулить президентские сроки Владимиру Путину, как рекомендовала сделать первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, то за Путина отдадут свои голоса 57% граждан.

Большинство россиян в 2024 году проголосуют за Путина

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