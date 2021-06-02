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Большинство россиян высказались за усиление регулирования бизнеса

Среди владельцев собственного бизнеса большинство высказались за ослабление регулирования — 42 против 34% у сторонников усиления контроля.В источнике
РБК
Известия

Подробнее о событии

Опрос: большинство россиян не поддерживает повышение налогов для бизнеса

ТАСС17:02

Опрос: 41% россиян выступает за снижение налогов для бизнеса

Российская газета17:01

Глаз да лаз: 52% россиян выступили за усиление регулирования бизнеса

Известия17:01

Большинство россиян высказались за усиление регулирования бизнеса

РБК17:00
Интересное

Вакцина от COVID-19 — мощный рычаг внешней политики США — Project Syndicate

Единственное отличие событий столетней давности от нынешних заключается в том, что тогда у науки не было вакцины от вируса гриппа, однако сейчас целый ряд компаний и стран эти препараты уже разработал, пишет профессор Гарвардского университета Джозеф Най в статье, вышедшей 1 мая в Project Syndicate.
REGNUMвчера в 13:41

В Москве обокрали сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана

В Москве неизвестные обманом выманили 400 тыс. руб. у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы.
РБК1 июня в 15:28

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.
РБК1 июня в 06:45