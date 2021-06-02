Вакцина от COVID-19 — мощный рычаг внешней политики США — Project Syndicate

Единственное отличие событий столетней давности от нынешних заключается в том, что тогда у науки не было вакцины от вируса гриппа, однако сейчас целый ряд компаний и стран эти препараты уже разработал, пишет профессор Гарвардского университета Джозеф Най в статье, вышедшей 1 мая в Project Syndicate.