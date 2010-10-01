Политика
News.ruБольшинство «силовых» министров сохранят посты в новом правительстве
21 января стало известно, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко, вероятно, не войдёт в состав нового правительства. Так же как исполняющие обязанности министров просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский соответственно, писал NEWS.ru.
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Политика
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