Политика

News.ruNews.ruБольшинство «силовых» министров сохранят посты в новом правительстве

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21 января стало известно, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко, вероятно, не войдёт в состав нового правительства. Так же как исполняющие обязанности министров просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский соответственно, писал NEWS.ru.
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В Белом доме названы все министры нового правительства России

Вести.Ru12:57

Сообщается, что большинство глав силовых ведомств останутся на своих местах

Эхо Москвы11:01

Большинство «силовых» министров сохранят посты в новом правительстве

News.ru10:14
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Ну вот и назван состав нового Правительства.

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