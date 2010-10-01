Политика
News.ruБольшинство «силовых» министров сохранят посты в новом правительстве
21 января стало известно, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко, вероятно, не войдёт в состав нового правительства. Так же как исполняющие обязанности министров просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский соответственно, писал NEWS.ru.
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Политика
Представлены девять заместителей премьер-министра России
Представлены девять заместителей премьер-министра России.
Хоккей
Овечкин не вошел в топ-5 лучших хоккеистов НХЛ по мнению игроков
За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.
Происшествия
В Китае четвёртый человек умер от нового коронавируса
В Китае возросло число умерших от нового коронавируса. Стало известно, что скончался уже четвёртый заболевший.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
Энергетика
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Политика
Мединский станет помощником Путина
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Политика
США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ
Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Политика
Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков
В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы.
Происшествия
Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе
Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Политика
Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Футбол
Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа
Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
Космос
Учёный из США первым разработал концепцию путешествий во времени
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Экономика
Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн
Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.