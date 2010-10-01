Политика

News.ruNews.ruБольшинство «силовых» министров сохранят посты в новом правительстве

1 фотоЕщё 1 видео
21 января стало известно, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко, вероятно, не войдёт в состав нового правительства. Так же как исполняющие обязанности министров просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский соответственно, писал NEWS.ru.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

В Белом доме названы все министры нового правительства России

Вести.Ru12:57

СМИ предлагают версии кандидатур на посты министров нового правительства

Авторадио11:27

Большинство «силовых» министров сохранят посты в новом правительстве

News.ru10:14

Сообщается, что большинство глав силовых ведомств останутся на своих местах

Эхо Москвы11:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика

Представлены девять заместителей премьер-министра России

Представлены девять заместителей премьер-министра России.
Известия 12:01
Хоккей

Овечкин не вошел в топ-5 лучших хоккеистов НХЛ по мнению игроков

За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.
Газета.Ru 14:18
Происшествия

В Китае четвёртый человек умер от нового коронавируса

В Китае возросло число умерших от нового коронавируса. Стало известно, что скончался уже четвёртый заболевший.
Суть событий 03:38
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
Российская газета 06:52
Энергетика

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
RT на русском 08:51
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Политика

Мединский станет помощником Путина

Lenta.ru 14:37
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Sportbox.RU 19 января в 12:33
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Политика

США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ

Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Известия 17:30
Политика

Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков

В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы.
НТВ 12:22
Происшествия

Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе

Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
АСТВ 18:42
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском 02:02
Политика

Как изменился состав экономического блока правительства

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
RT на русском 18:10
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

ТАСС 06:42
Футбол

Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Sport24.ru 12:30
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Политика

Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа

Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
РБК 16:19
Космос

Учёный из США первым разработал концепцию путешествий во времени

ToDay News Ufa 00:57
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru 00:37
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru 13:35
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru 11:07
Экономика

Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн

Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн.
ТАСС 18:08
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета 06:28
Происшествия

Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
РИА Новости 07:22
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 19 января в 15:07
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное