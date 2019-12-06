Почти 13% считают, что на юго-востоке Украины Россия сражается с Западом. Еще приблизительно 12% ближе вариант о гражданской войне, пишет УНИАН. Власти России заявляют, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.

Большинство украинцев убеждены в «агрессии» России в Донбассе

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