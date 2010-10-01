Общество

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ОНЛАЙН, стала известна статистика голосования за возврат московского времени среди жителей города-героя. Так, большинство волгоградцев хотят вернуться к московскому часовому поясу – за проголосовали 66,86% (353 999 человек).
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Большинство волгоградцев хотят вернуть московское время

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