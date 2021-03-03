Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности
Пандемия коронавируса изменила российский рынок труда. Такие сферы как гостеприимство, туризм, театры сокращают свои штаты. Система образования пока не перестроилась под текущие реалии и продолжает набирать абитуриентов на специальности, которые в дальнейшем не будут востребованы.В источнике
С чего всё началось
Студентов учат без перспективы трудоустройства
Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности из-за долгосрочной трансформации российской экономики и рынка труда. Индустрия гостеприимства, театры и авиакомпании сокращают персонал и не готовы принимать новых сотрудников.
Независимая газета2 марта в 12:56
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Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности
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