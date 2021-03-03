Пандемия коронавируса изменила российский рынок труда. Такие сферы как гостеприимство, туризм, театры сокращают свои штаты. Система образования пока не перестроилась под текущие реалии и продолжает набирать абитуриентов на специальности, которые в дальнейшем не будут востребованы.

С чего всё началось Студентов учат без перспективы трудоустройства Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности из-за долгосрочной трансформации российской экономики и рынка труда. Индустрия гостеприимства, театры и авиакомпании сокращают персонал и не готовы принимать новых сотрудников. Независимая газета 2 марта в 12:56