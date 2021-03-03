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Аргументы недели
Аргументы недели

Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности

Пандемия коронавируса изменила российский рынок труда. Такие сферы как гостеприимство, туризм, театры сокращают свои штаты. Система образования пока не перестроилась под текущие реалии и продолжает набирать абитуриентов на специальности, которые в дальнейшем не будут востребованы.В источнике
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ОГТРК Ямал-Регион
Московский Комсомолец
Цензуры.Нет
Первое Студенческое агентство
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Lenta.ru
С чего всё началось

Студентов учат без перспективы трудоустройства

Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности из-за долгосрочной трансформации российской экономики и рынка труда. Индустрия гостеприимства, театры и авиакомпании сокращают персонал и не готовы принимать новых сотрудников.
Независимая газета2 марта в 12:56
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Тысячи российских студентов могут не пойти работать по специальности

Live24вчера в 07:01

Тысячи российских студентов не смогут найти работу из-за пандемии

Рамблервчера в 03:02

Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности

Аргументы неделивчера в 05:04

СМИ заявили об отсутствии перспектив трудоустройства для тысяч российских студентов

Московский Комсомолецвчера в 04:34

Для тысяч студентов не нашлось работы в России

Lenta.ruвчера в 03:51

В России тысячи студентов не могут найти работу из-за пандемии

9111.ruвчера в 05:41

Студентов учат без перспективы трудоустройства

Независимая газета2 марта в 12:56
Интересное