Общество

РИА НовостиРИА НовостиБольшинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
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с чего всё началось

В «Домодедово» задержаны около 40 граждан Израиля

Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.
Интерфакс09:47

Подробнее о событии

Почти всех задержанных в Домодедово израильтян отпустили

РИА Новости20:24

Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян

РЕН ТВ11:34

Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены

RT на русском13:17

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Коммерсантъ12:58

Большинство задержанных в аэропорту израильтян отпустили после проверки

Интерфакс18:55

СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

РБК15:14

Посольство подтвердило, что большинство задержанных в Домодедово израильтян пустили в РФ

ТАСС12:54
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