Общество
РИА НовостиБольшинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
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с чего всё началось
Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.Интерфакс09:47
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