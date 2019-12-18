Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.

с чего всё началось

Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.

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