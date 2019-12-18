Общество

РБКРБКБольшинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили. Об этом сообщили РБК в пресс-службе посольства Израиля в Москве. Сколько именно человек отпустили, собеседник не уточнил.
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с чего всё началось

В «Домодедово» задержаны около 40 граждан Израиля

Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.
Интерфакс09:47

Подробнее о событии

СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

РБК15:14

Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены

RT на русском13:17

Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян

РЕН ТВ11:34

Раскрыта причина задержания израильтян в Домодедово

РИА Новости12:58

Большинство задержанных в аэропорту израильтян отпустили после проверки

Интерфакс18:55

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Коммерсантъ12:58

Посольство подтвердило, что большинство задержанных в Домодедово израильтян пустили в РФ

ТАСС12:54
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Экономика

В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Известия 10:59
Технологии

В Китае работают над созданием «искусственного Солнца»

В Китае готовятся запустить в работу «искусственное Солнце» - устройство, которое вырабатывает энергию, подобную той, что есть в центре Солнца, сообщает Newsweek.
NewInform 06:17
Происшествия

Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент

На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:05
Экономика

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

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Газета.Ru 19:33
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
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Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:39
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости 12:02
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва вчера в 11:09
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

REGNUM 02:15
Общество

Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья в маневренный фонд

Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 02:53
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Здоровье

В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок

Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Областная газета (г. Иркутск) 04:36
Общество

В МИД России объяснили задержание японских судов

Японские рыболовецкие суда были задержаны в связи с превышением допустимых объемов улова осьминога, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 13:16
Финансы

Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

Официальный курс доллара, установленный Центральный банком на 17 декабря 2019 года, составляет 62 рубля 76 копеек.
Вести.Ru вчера в 02:01
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество

Температура воздуха в Москве побила рекорд 1956 года

Московский воздух прогрелся до рекордных значений, превысивших показатели 1956 года, — в то время 18 декабря температура воздуха в столице составила +2,8 градуса.
Известия 06:46
Общество

У Филиппа Киркорова отнимут квартиру за долги

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", Таганский районный суд столицы удовлетворил иск ABLV Bank и взыскал с самого певца и его ООО "Филипп Киркоров Продакшн" 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.
Новые Известия 09:44
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Футбол

Роналду забил «Сампдории» ударом головой, выпрыгнув на 71 см

Как сообщает Football Italia, Роналду выпрыгнул на 71 см (28 дюймов) в момент удара по воротам.
Sport24.ru 14:15
Транспорт

Журналиста из Финляндии впечатлили железные дороги России

В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира.
Свободная Пресса 19:19
Политика

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
РИА Новости вчера в 21:33
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поступления ПАК ДА на вооружение ВКС

Вместе с ПАК ДА по госпрограмме на вооружение стратегических ядерных сил России поступят подводные ракетоносцы «Борей-А» и ракетные комплексы стратегического назначения со стационарными и мобильными пусковыми установками.
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Политика

Цемах подал жалобу в ЕСПЧ из-за действий спецслужб Украины

Анатолий Кучерена, адвокат экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, рассказала, что его подзащитный обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за действий спецслужб Украины.
Газета.Ru 13:09
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
РБК 08:10
Политика

ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России

Европарламент подготовил проект резолюции, в которой применил расширительное трактование условий для снятия европейских санкций с России.
РИА Новости 16:56
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец вчера в 09:57
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