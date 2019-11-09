Политика
Lenta.ruБольшинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного украинским изданием «Зеркало недели» и Украинским институтом будущего.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели", на вопрос, "где должен быть закреплен особый статус Донбасса" - 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% - в отдельном законе, 6,8% вообще не слышали о минских соглашениях.РИА Новости05:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР посоветовали поверенному США внимательнее читать Минские соглашения
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов порекомендовал временному поверенному США на Украине Уильяму Тейлору внимательно ознакомиться с минскими соглашениями.
РИА Новости 12:38
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Футбол
Головин забил за «Монако» в матче с «Дижоном»
В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» принимает на своем поле «Дижон» (1:0, перерыв).
Metaratings 14:45
Авто
Дебютировал кроссовер Toyota Raize
Емкость составляет 1 литр, а мощность – 98 «лошадей». Работает он на пару с вариатором и системой полного привода.
CarsGuru.net 04:04
Единоборства
Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 12:58
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальной ненасытности Павла Воли
В беседе была затронута тема сексуальной жизни в браке. Говоря об интимных отношениях, Утяшева назвала своего супруга трехногим.
Вечерний курьер 11:03
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены
Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.
Общественное телевидение России 12:03
Политика
Миллиардер Блумберг заявился на участие в выборах президента США
Бывший мэр Нью-Йорка Майл Блумберг, который считает возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США в следующем году «беспрецедентной угрозой», подал документы на участие в праймериз от Демократической партии и может стать реальным соперником действующему главе Белого дома.
Евразия Daily вчера в 20:08
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Политика
У посольства Польши в Киеве проходит митинг в поддержку Мазура
У здания посольства Польши в Киеве проходит митинг в поддержку задержанного по запросу России заместителя главы националистической организации Украины УНА-УНСО (запрещена в РФ) Игоря Мазура.
Аргументы и Факты 13:57
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 07 ноября в 16:00
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 07 ноября в 11:35
Авто
Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews 05:45
Футбол
Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:27
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня 07 ноября в 07:46
Происшествия
Для обезвреживания гранаты в общежитие МГУ вызваны саперы
Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, саперы вызваны по адресу улица Кравченко, дом 7.
Ридус 14:26
Гаджеты
Раскрыты характеристики будущих смартфонов Galaxy S11
Больше смартфонов наподобие Galaxy S10e ждать не стоит.
Ferra 06:13
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вести.Ru 14:50
Шоу-бизнес
Ани Лорак сменила прическу и стала неузнаваемой
Певица отрезала челку и стала неузнаваемой.
MedikForum.ru 13:04
Политика
Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.
ТАСС 14:28