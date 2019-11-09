с чего всё началось

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного украинским изданием «Зеркало недели» и Украинским институтом будущего.

Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

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