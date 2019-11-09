Политика

Lenta.ruLenta.ruБольшинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного украинским изданием «Зеркало недели» и Украинским институтом будущего.
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с чего всё началось
Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели
", на вопрос, "где должен быть закреплен особый статус Донбасса" - 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% - в отдельном законе, 6,8% вообще не слышали о минских соглашениях.
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