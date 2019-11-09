Политика

URA.RuURA.RuБольшинство жителей Донбасса выступили за присоединение к России

Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступили за присоединение этих регионов к России. Такой вывод следует из результатов опроса Украинского института будущего. Согласно исследованию, 64,3% жителей ЛНР и ДНР видят эту часть Донбасса в составе России.
Читать в источнике
Комментировать121
с чего всё началось
Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели
", на вопрос, "где должен быть закреплен особый статус Донбасса" - 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% - в отдельном законе, 6,8% вообще не слышали о минских соглашениях.
РИА Новости05:10

Подробнее о событии

Жители ЛНР и ДНР считают, что «особый статус» надо закрепить в конституции

РИА Новости05:10

Около 65% жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Известия05:10

Большинство жителей ДНР и ЛНР выступило за присоединение к России

Московский Комсомолец04:16

Жители ДНР и ЛНР хотят стать частью России

Вести.Ru05:20

Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения республик к России

Коммерсантъ08:07

64% жителей ДНР и ЛНР заявили о желании войти в состав России

Говорит Москва05:22

Большинство жителей Донбасса хотят закрепить «особый статус» в конституции

News.ru05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:03, Вашингтон
Происшествия

Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки

Слово и Дело 08:31
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Наука

У птиц впервые обнаружили разделение на социальные группы

Отличие состоит в том, что эти группы имеют постоянные связи с другими группами и целые социальные уровни в своем птичьем обществе.В течение нескольких лет ученые отслеживали социальные взаимодействия популяции, состоящей из более 440 взрослых птиц.
Машины и Механизмы вчера в 06:18
Происшествия

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:15
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 07:38
Политика

Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал

Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия 21:53
Политика

МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
РБК 22:19
Общество

Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена

30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
МИР 24 06:04
Происшествия

В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Футбол

«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях

News.ru 07:55
Политика

В «Нафтогазе» не видят преград для контракта с «Газпромом»

Економічна правда В "Нафтогазе Украины" сообщили, что открытые споры между "Газпромом" и украинской компанией и отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает RT.
РЕН ТВ вчера в 07:34
Здоровье

Минздрав уточнил перечень важнейших лекарств на 2021 год

Сообщается, что специалисты дополнили перечень на 2021 год девятью позициями.
Medical Note вчера в 06:49
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 17:33
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Происшествия

Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников

Lenta.ru 21:40
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли

Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 17:05
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском вчера в 11:28
Шоу-бизнес

«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку

На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма 09:20
Политика

Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
РИА Новости 17:10
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

РБК 20:47
Политика

Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа

Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Гаджеты

Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны

По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru 03:39
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Театры

В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»

В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Грани.ру вчера в 08:50
Экономика

Страна несбывшихся программ: Почему провалилась Стратегия-2020?

Стратегию написали, но на следующий год о ней забыли, - говорит Игорь Николаев.
Комсомольская правда вчера в 17:01
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Взгляд.ру вчера в 10:28
Экономика

Всемирный банк выразил поддержку земельной реформе на Украине

Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.
RT на русском 22:15
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Здоровье

Россия обошла США и Британию по числу врачей

Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.
MedikForum.ru вчера в 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное