Политика
URA.RuБольшинство жителей Донбасса выступили за присоединение к России
Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступили за присоединение этих регионов к России. Такой вывод следует из результатов опроса Украинского института будущего. Согласно исследованию, 64,3% жителей ЛНР и ДНР видят эту часть Донбасса в составе России.
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с чего всё началось
Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели", на вопрос, "где должен быть закреплен особый статус Донбасса" - 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% - в отдельном законе, 6,8% вообще не слышали о минских соглашениях.РИА Новости05:10
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Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Слово и Дело 08:31
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
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Газета.Ru 13:44
Наука
У птиц впервые обнаружили разделение на социальные группы
Отличие состоит в том, что эти группы имеют постоянные связи с другими группами и целые социальные уровни в своем птичьем обществе.В течение нескольких лет ученые отслеживали социальные взаимодействия популяции, состоящей из более 440 взрослых птиц.
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Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
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Интерфакс 14:15
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия 21:53
Политика
МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше
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Общество
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30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
МИР 24 06:04
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
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Политика
В «Нафтогазе» не видят преград для контракта с «Газпромом»
Економічна правда В "Нафтогазе Украины" сообщили, что открытые споры между "Газпромом" и украинской компанией и отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает RT.
РЕН ТВ вчера в 07:34
Здоровье
Минздрав уточнил перечень важнейших лекарств на 2021 год
Сообщается, что специалисты дополнили перечень на 2021 год девятью позициями.
Medical Note вчера в 06:49
Единоборства
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31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 17:33
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Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 17:05
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском вчера в 11:28
Шоу-бизнес
«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку
На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма 09:20
Политика
Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
РИА Новости 17:10
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
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Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны
По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru 03:39
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Театры
В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»
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Грани.ру вчера в 08:50
Экономика
Страна несбывшихся программ: Почему провалилась Стратегия-2020?
Стратегию написали, но на следующий год о ней забыли, - говорит Игорь Николаев.
Комсомольская правда вчера в 17:01
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Взгляд.ру вчера в 10:28
Экономика
Всемирный банк выразил поддержку земельной реформе на Украине
Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.
RT на русском 22:15
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Здоровье
Россия обошла США и Британию по числу врачей
Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.
MedikForum.ru вчера в 03:51