с чего всё началось

Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступили за присоединение этих регионов к России. Такой вывод следует из результатов опроса Украинского института будущего. Согласно исследованию, 64,3% жителей ЛНР и ДНР видят эту часть Донбасса в составе России.

Большинство жителей Донбасса выступили за присоединение к России

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