Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
Жители трех городов - Новороссийск, Геленджик и Крымск - остались 22 декабря без воды из-за крупной аварии
 на магистральном участке Троицкого группового водопровода.
Российская газета04:29

Подробнее о событии

Более 160 тысяч жителей Краснодарского края остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Эхо Москвы12:02

В Новороссийские из-за аварии 70% жителей остались без воды

Известия06:22

На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

РИА Новости05:45

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

РБК06:17

Жители Новороссийска и Крымска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Коммерсантъ05:32

Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Интерфакс05:12

В Новороссийске 70% жителей остались без воды

ТАСС05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Армия и оружие

Россия завершила испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Москва 24 вчера в 02:11
Наука

Ученый выяснил, что объединяет римских императоров и цифровые гаджеты

Ученые давно пытаются выяснить, с чем связан столь высокий уровень смертности и есть ли в историях гибели императоров какой-то объединяющий принцип.
ТАСС Наука 17:12
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК 17:41
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
Технологии

Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X

Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
3DNews 20 декабря в 05:38
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Телеканал 360° 10:30
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
RT на русском 09:58
Здоровье

Сергей Носов: «Открытая Колыма» заставляет чиновников шевелиться

Главный редактор сетевого издания «Магаданская правда» Татьяна Хрипун на сегодняшней итоговой пресс-конференции спросила губернатора Сергея Носова о проекте «Открытая Колыма» (руководитель Ольга Бархатова), в ватсап-группах которого любой желающий может задать вопрос или высказать жалобу, предложение, прислать фотографию или видеозапись наболевшей проблемы.
Магаданская правда вчера в 04:36
Политика

В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Комсомольская правда 18:48
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Авто

Американская пресса удивилась выпуску обновлённой «Нивы»

Motor 11:19
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия 17:41
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru 16:26
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

РИА Новости 18:27
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 13:39
Футбол

Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019

Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.
Спорт день за днем 16:39
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Политика

Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Капитал страны 06:26
Происшествия

Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы

Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Московский Комсомолец 09:30
Общество

«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске

На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.
АСТВ 18:28
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Происшествия

В Саратове раненый полицейский скончался в больнице

Сотрудник патрульно-постовой службы, раненный в Заводском районе, скончался в медицинском учреждении.
Саратов 24 00:11
Происшествия

«Из службы безопасности банка вам никогда не позвонят»: начальник отдела ростовской полиции о «трендах» современных мошенников

По данным управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка, в 2019 году было зафиксировано 2,5 млн обращений клиентов, которым позвонили якобы из службы безопасности.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 23:00
Происшествия

В Омске обрушилось четырехэтажное здание завода

В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу.
Lenta.ru 03:15
Фигурное катание

Кихира выиграла чемпионат Японии по фигурному катанию

Рика Кихира стала победительницей чемпионата Японии по фигурному катанию, прошедшего в Токио.
Sport24.ru вчера в 08:24
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное