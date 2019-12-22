Общество
РИА НовостиНа Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии
Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Жители трех городов - Новороссийск, Геленджик и Крымск - остались 22 декабря без воды из-за крупной аварии на магистральном участке Троицкого группового водопровода.Российская газета04:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Армия и оружие
Россия завершила испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
Наука
Ученый выяснил, что объединяет римских императоров и цифровые гаджеты
Ученые давно пытаются выяснить, с чем связан столь высокий уровень смертности и есть ли в историях гибели императоров какой-то объединяющий принцип.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Технологии
Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X
Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
Здоровье
Сергей Носов: «Открытая Колыма» заставляет чиновников шевелиться
Главный редактор сетевого издания «Магаданская правда» Татьяна Хрипун на сегодняшней итоговой пресс-конференции спросила губернатора Сергея Носова о проекте «Открытая Колыма» (руководитель Ольга Бархатова), в ватсап-группах которого любой желающий может задать вопрос или высказать жалобу, предложение, прислать фотографию или видеозапись наболевшей проблемы.
Политика
В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Футбол
Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019
Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Происшествия
Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы
Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Общество
«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске
На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Происшествия
В Саратове раненый полицейский скончался в больнице
Сотрудник патрульно-постовой службы, раненный в Заводском районе, скончался в медицинском учреждении.
Происшествия
«Из службы безопасности банка вам никогда не позвонят»: начальник отдела ростовской полиции о «трендах» современных мошенников
По данным управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка, в 2019 году было зафиксировано 2,5 млн обращений клиентов, которым позвонили якобы из службы безопасности.
Происшествия
В Омске обрушилось четырехэтажное здание завода
В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу.
Фигурное катание
Кихира выиграла чемпионат Японии по фигурному катанию
Рика Кихира стала победительницей чемпионата Японии по фигурному катанию, прошедшего в Токио.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.