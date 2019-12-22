с чего всё началось

Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Технологии Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.

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Финансы Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.

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Общество «Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.