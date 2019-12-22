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BFM.ruБольшинство жителей Новороссийска остались без воды
Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани. Как сообщает ТАСС, в зоне отключения находятся порядка 30 тысяч жителей муниципального образования, ведутся восстановительные работы.
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с чего всё началось
Жители трех городов Краснодарского края — Геленджика, Крымска и Новороссийска — остались без воды из-за прорыва на магистральных сетях Троицкого группового водопровода, сообщается на сайтах городских администраций.РБК06:17
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