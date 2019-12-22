Общество

BFM.ruBFM.ruБольшинство жителей Новороссийска остались без воды

Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани. Как сообщает ТАСС, в зоне отключения находятся порядка 30 тысяч жителей муниципального образования, ведутся восстановительные работы.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
Жители трех городов Краснодарского края — Геленджика, Крымска и Новороссийска
 — остались без воды из-за прорыва на магистральных сетях Троицкого группового водопровода, сообщается на сайтах городских администраций.
РБК06:17

Подробнее о событии

Три муниципалитета на юге России остались без водоснабжения

Эхо Москвы08:32

В Новороссийские из-за аварии 70% жителей остались без воды

Известия06:22

В Новороссийске 70% жителей остались без воды

ТАСС05:00

На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

РИА Новости05:45

Жители Новороссийска и Крымска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Коммерсантъ05:32

Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Интерфакс05:12

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

РБК06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия

Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года заключения, получил устный выговор за непосещение столовой в мордовской колонии № 5, где отбывает наказание.
ТАСС 09:43
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Шоу-бизнес

Блогер Давид Манукян признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался в любви поп-диве Ольге Бузовой. Так, слухи об отношениях звезд ходят давно.
VSE42.RU 20 декабря в 23:34
Гаджеты

3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

Неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем его предшественник 11 Pro Max.
News.ru 07:43
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе.
РБК 09:39
Политика

Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского дипломата о благодарности стран Евросоюза за санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 04:33
Здоровье

Эксперт назвала три «золотых правила» для оздоровления кишечника

Важно употреблять ферментированную пищу, поскольку с помощью такого питания можно повысить содержание пробиотиков, стимулирующих работу иммунной системы.
Актуальные Новости 07:24
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный 20 декабря в 21:33
Политика

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Единоборства

Лебедев по очкам проиграл Мчуну

По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Inc-news.ru 03:16
Шоу-бизнес

Муж Наташи Королевой проводит вечера в компании Бледанс

Супруг Наташи Королевой прокомментировал видео словами о том, что Бледанс оказалась весьма легкой нагрузкой несмотря на свой рост и объемные «глаза», на что актриса кокетливо ответила, что ей было приятно принимать участие в таком виде развлечений.
Слово и Дело 08:08
Футбол

«Аякс» установил рекорд Голландии по голам за календарный год

Хозяева одержали разгромную победу со счетом 6:1. Всего за календарный год «Аякс» забил 163 гола.
Спорт-Экспресс 10:31
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера

Shraibikus News 07:39
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
РИА Новости 00:09
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Фигурное катание

Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю

RT на русском 07:52
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
РБК 09:00
Происшествия

В Москве студент погиб при падении с 18 этажа

В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Lenta.ru 10:15
Наука

«Искусственное солнце» заработает в Китае в 2020 году

Работа над проектом HL-2M Tokamak, как назвали рукотворное Солнце, должны закончиться в 2020 году, его планируют сразу ввести в эксплуатацию.
Портал Поиск 07:35
Политика

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Известия 03:01
Политика

Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию даст Киеву «дополнительные гарантии».
Известия вчера в 20:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное