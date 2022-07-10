Будьте в Плюсе

Большинство жителей России поддержали идею возрождения советских марок авто

Проведённый опрос показал, что идею возрождения отечественных брендов на фоне ухода иностранных компаний из России поддержали 83% респондентов.
REGNUM
Положительные ассоциации советские вещи вызывают у 62% участников исследования.
РИА Новости
Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%).
РИА Новости
По мнению 24% респондентов, лучше создавать новые бренды, чем возрождать те, которые не прошли проверку временем.
РИА Новости

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Свыше 80% россиян поддержали возрождение советских брендов
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