Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%).
Ранее немецкие СМИ сообщили, что нескольким женщинам подмешивали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции СДПГ, где, помимо Шольца, присутствовали депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов.
7 июля Bloomberg со ссылкой на еврочиновников сообщил, что бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд из-за опасений по поводу финансовой надёжности Киева.
Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в социальных сетях прокомментировал сообщение Reuters о том, что Канада решила вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток".