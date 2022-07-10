Одно могу сказать в достаточно общих чертах, чтобы ничего не спойлерить: не все персонажи, дожившие до конца «Игры престолов», доживут до конца «Песни льда и пламени», и не все герои, которые умерли в «Игре престолов», умрут в «Песне льда и пламени».