Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%).
Президент США Джо Байден обосновал необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем.
Одно могу сказать в достаточно общих чертах, чтобы ничего не спойлерить: не все персонажи, дожившие до конца «Игры престолов», доживут до конца «Песни льда и пламени», и не все герои, которые умерли в «Игре престолов», умрут в «Песне льда и пламени».