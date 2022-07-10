Будьте в Плюсе

Большинство жителей России поддержали идею возрождения советских марок авто

Идею возрождения автомобильных и других советских брендов поддерживает большинство граждан России.
REGNUM
Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей (так ответили 26% респондентов), еды и напитков (21%), одежды и обуви (15%), парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%), самолетов (3%).
РИА Новости
Противоположной точки зрения придерживаются 12%, а 5% затруднились с ответом.
Газета.Ru
По мнению 24% респондентов, лучше создавать новые бренды, чем возрождать те, которые не прошли проверку временем.
РИА Новости

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Большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов
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