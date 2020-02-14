Наука
ToDay News UfaБольшое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Большое число половых партнеров не только способствует передаче венерических заболеваний, но и повышает риск рака. Как сообщает ToDay News Ufa источник BMJ Sexual & Reproductive Health, ученые утверждают, что люди, число половых партнеров превышает 10, больше других рискуют заболеть онкологией.
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с чего всё началось
Исследователи из Великобритании выявили связь между наличием десяти и более сексуальных партнёров и повышенным риском развития рака как у мужчин, так и у женщин.Вести.Ruвчера в 10:06
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Большое число половых партнеров связали с высоким риском получить рак и ряд других заболеваний
Naked Scienceвчера в 07:47
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Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Здоровье
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
Ранее советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Общество
В космосе разрушилась ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3»
Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе с образованием 75 обломков, сообщили 14 февраля в восемнадцатой эскадрилье контроля космического пространства ВВС США в Twitter.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза
Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев
В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ
Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
Происшествия
Больше 180 человек пострадали в массовых беспорядках в Казахстане
7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек.
Здоровье
В России выздоровели все заболевшие коронавирусом
Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Здоровье
От старости умерла восьмилетняя девочка на Волыни
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро
Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити.
Армия и оружие
Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
Биатлон
Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении
Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Политика
В МИД Белоруссии ответили о «дружбе с США» против России
Владимир Макей ответил: "Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счёт кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то".
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Хоккей
Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»
"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Футбол
Жозе Моуринью прокомментировал скандальную шутку Деле Алли
Главный тренер «Тоттенхэм» Жозе Моуринью поделился мнением по поводу скандальной шутки Деле Алли.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Здоровье
15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса
За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Происшествия
Россиянка согласилась показать грудь в метро и получила кулаком в лицо
Жительницу Москвы в метро избил мужчина «на вид кавказской национальности» после того, как она показала грудь незнакомому пассажиру метро.
Армия и оружие
Улучшенные ПВО Сирии перехватили все израильские ракеты во время сегодняшнего ночного удара. Видео
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».