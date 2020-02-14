с чего всё началось

Большое число половых партнеров не только способствует передаче венерических заболеваний, но и повышает риск рака. Как сообщает ToDay News Ufa источник BMJ Sexual & Reproductive Health, ученые утверждают, что люди, число половых партнеров превышает 10, больше других рискуют заболеть онкологией.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Политика Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".

Общество В космосе разрушилась ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе с образованием 75 обломков, сообщили 14 февраля в восемнадцатой эскадрилье контроля космического пространства ВВС США в Twitter.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика «Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.

Здоровье В России выздоровели все заболевшие коронавирусом Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.

Биатлон Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.