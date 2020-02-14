Наука

ToDay News UfaToDay News UfaБольшое число сексуальных партнеров повышает риск рака

Большое число половых партнеров не только способствует передаче венерических заболеваний, но и повышает риск рака. Как сообщает ToDay News Ufa источник BMJ Sexual & Reproductive Health, ученые утверждают, что люди, число половых партнеров превышает 10, больше других рискуют заболеть онкологией.
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с чего всё началось
Исследователи из Великобритании выявили
 связь между наличием десяти и более сексуальных партнёров и повышенным риском развития рака как у мужчин, так и у женщин.
Вести.Ruвчера в 10:06

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Ученые связали число сексуальных партнеров с развитием рака

Актуальные Новостивчера в 02:30

Ученые рассказали об опасности множества половых партнеров

Газета.Ruвчера в 04:27

Названа новая причина заболевания раком

Lenta.ruвчера в 12:23

Большое число сексуальных партнеров может повышать риск рака

Planet Todayвчера в 05:09

Большое число половых партнеров связали с высоким риском получить рак и ряд других заболеваний

Naked Scienceвчера в 07:47

10 и больше партнеров грозят женщине раком

MedikForum.ruвчера в 05:06

Ученые рассказали о связи секса с развитием рака

РИА Новостивчера в 14:30
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«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
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Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Известия 01:34
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Ранее советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты.
РИА Новости вчера в 03:07
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
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Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости вчера в 17:52
Общество

В космосе разрушилась ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3»

Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе с образованием 75 обломков, сообщили 14 февраля в восемнадцатой эскадрилье контроля космического пространства ВВС США в Twitter.
REGNUM вчера в 16:38
Общество

МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:53
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза

Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
ТК Звезда 01:53
Авто

Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев

В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
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Армия и оружие

Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ

Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
ФАН 12 февраля в 13:12
Происшествия

Больше 180 человек пострадали в массовых беспорядках в Казахстане

7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек.
Известия 02:34
Здоровье

В России выздоровели все заболевшие коронавирусом

Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
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От старости умерла восьмилетняя девочка на Волыни

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Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро

Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити.
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Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
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В МИД Белоруссии ответили о «дружбе с США» против России

Владимир Макей ответил: "Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счёт кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то".
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Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
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Хоккей

Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»

"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
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Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал скандальную шутку Деле Алли

Главный тренер «Тоттенхэм» Жозе Моуринью поделился мнением по поводу скандальной шутки Деле Алли.
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Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

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Улучшенные ПВО Сирии перехватили все израильские ракеты во время сегодняшнего ночного удара. Видео

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Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
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Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Известия вчера в 23:16
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