Наука

ToDay News UfaToDay News UfaБольшое число сексуальных партнеров повышает риск рака

Большое число половых партнеров не только способствует передаче венерических заболеваний, но и повышает риск рака. Как сообщает ToDay News Ufa источник BMJ Sexual & Reproductive Health, ученые утверждают, что люди, число половых партнеров превышает 10, больше других рискуют заболеть онкологией.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
Исследователи из Великобритании выявили
 связь между наличием десяти и более сексуальных партнёров и повышенным риском развития рака как у мужчин, так и у женщин.
Вести.Ru10:06

Подробнее о событии

Большое число сексуальных партнеров может повышать риск рака

Planet Today05:09

Ученые рассказали об опасности множества половых партнеров

Газета.Ru04:27

10 и больше партнеров грозят женщине раком

MedikForum.ru05:06

Ученые связали число сексуальных партнеров с развитием рака

Актуальные Новости02:30

Большое число половых партнеров связали с высоким риском получить рак и ряд других заболеваний

Naked Science07:47

Названа новая причина заболевания раком

Lenta.ru12:23

Ученые рассказали о связи секса с развитием рака

РИА Новости14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Общество

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
РИА Новости 15:25
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Газета.Ru 17:42
Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Коммерсантъ 13:44
Футбол

Экс-тренер «Барселоны» Вальверде назвал «Реал» фаворитом в борьбе за чемпионство в примере

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что «Реал» является фаворитом на победу в этом сезоне в чемпионате Испании.
Матч ТВ 17:35
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК 13:01
Политика

Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии

Газета.Ru 13:14
Футбол

В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:53
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 09:17
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия 09:50
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Суд в Москве арестовал бросившую ребенка в переходе у метро женщину

РБК 12:08
Технологии

Google случайно слила информацию об Android 11

Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Актуальные Новости 09:44
Теннис

Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с победителем поединка Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия).
Чемпионат вчера в 08:40
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru 17:58
Политика

Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Газета.Ru 13:20
Футбол

Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус.
Metaratings 14:00
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Vprognoze.ru 06:35
Кино

Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»

Kinonews.ru 12:10
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
StarHit.ru 12:30
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Футбол

«Спартак» обыграл «Брагу» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
РИА Новости 12:37
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 16:07
Музыка

Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»

Культуромания 14:20
Футбол

«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

Чемпионат 16:58
Шоу-бизнес

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе

Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
Lisa.ru 14:00
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News вчера в 08:31
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv 03:35
Общество

ВВС США сообщили о взрыве ступени советской ракеты «Циклон-3»

ТАСС 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное