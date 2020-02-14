Наука
ToDay News UfaБольшое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Большое число половых партнеров не только способствует передаче венерических заболеваний, но и повышает риск рака. Как сообщает ToDay News Ufa источник BMJ Sexual & Reproductive Health, ученые утверждают, что люди, число половых партнеров превышает 10, больше других рискуют заболеть онкологией.
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с чего всё началось
Исследователи из Великобритании выявили связь между наличием десяти и более сексуальных партнёров и повышенным риском развития рака как у мужчин, так и у женщин.Вести.Ru10:06
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