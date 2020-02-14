с чего всё началось

Большое число половых партнеров не только способствует передаче венерических заболеваний, но и повышает риск рака. Как сообщает ToDay News Ufa источник BMJ Sexual & Reproductive Health, ученые утверждают, что люди, число половых партнеров превышает 10, больше других рискуют заболеть онкологией.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Политика Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Футбол РФС не накажет Тарасова за шутку о коронавирусе В Российском футбольном союзе (РФС) решили не наказывать бывшего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе.

Политика Турчинов обвинил США в предательстве Украины Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».

Космос Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

Армия и оружие Источник: Минобороны закупит под тысячу современных танков Танки будущего Как пояснил источник издания "Ведомости", на которое ссылаются российские СМИ, в этих условиях Минобороны приняло решение приступить к массовому пополнению численности ОБТ за счет закупок более совершенных типов.

Политика Путин поддержал запрет отчуждать территории России Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом.

Происшествия Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.

Политика В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе» Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.

Общество Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.

Гаджеты Samsung представила новый складной смартфон Речь идёт о смартфонах Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, гибком смартфоне Galaxy Z Flip и беспроводных наушниках Galaxy Buds Plus.

Политика Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители.

Политика Зеленский позвонил Путину обсудить Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провёл сегодня телефонный разговор со своим российским коллегой.