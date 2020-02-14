Наука

ToDay News UfaToDay News UfaБольшое число сексуальных партнеров повышает риск рака

Большое число половых партнеров не только способствует передаче венерических заболеваний, но и повышает риск рака. Как сообщает ToDay News Ufa источник BMJ Sexual & Reproductive Health, ученые утверждают, что люди, число половых партнеров превышает 10, больше других рискуют заболеть онкологией.
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с чего всё началось
Исследователи из Великобритании выявили
 связь между наличием десяти и более сексуальных партнёров и повышенным риском развития рака как у мужчин, так и у женщин.
Вести.Ru10:06

Подробнее о событии

Ученые связали число сексуальных партнеров с развитием рака

Актуальные Новости02:30

Ученые рассказали о связи секса с развитием рака

РИА Новости14:30

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MedikForum.ru05:06

Большое число сексуальных партнеров может повышать риск рака

Planet Today05:09

Большое число половых партнеров связали с высоким риском получить рак и ряд других заболеваний

Naked Science07:47

Названа новая причина заболевания раком

Lenta.ru12:23

Ученые рассказали об опасности множества половых партнеров

Газета.Ru04:27
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