Технологии

Live24Live24Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения. Теперь пользователи смогут добавлять в список своих контактов друзей и знакомых при помощи QR-кодов.
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«Одноклассники» разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

Катунь 2430 июня в 06:08

В WhatsApp появился первый набор анимированных стикеров

UfaTime.ru30 июня в 10:23

В WhatsАpp появятся анимированные стикеры и QR-коды

Коммерсантъвчера в 18:01

Большое обновление WhatsApp. Что нового

iXBT.comвчера в 03:03

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новостивчера в 11:26

WhatsApp ждет крупное обновление

Газета.Ruвчера в 12:04

В WhatsApp появилась возможность добавлять контакты с помощью QR-кода

3DNews01 июля в 12:38
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Кино

Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета вчера в 03:51
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Общество

Кабмин выделит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Больше четырех млрд рублей на создание временных рабочих мест выделит Кабмин.
EastRussia вчера в 23:41
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Гаджеты

Компания ECS представила материнскую плату Mini-ITX чипсета H410H6-TI2

Представители компании ECS анонсировали выпуск новой материнской платы Mini-ITX чипсета H410H6-TI2.
Goroday.ru вчера в 23:50
Политика

Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Политика

«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Фигурное катание

Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе

Чемпионат вчера в 19:08
Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском вчера в 09:23
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Армия и оружие

НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике

В декабре прошлого года германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад НАТО сообщила о том, что активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня со времени завершения холодной войны.
Известия вчера в 20:52
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 03:33
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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
2,2K
Футбол

В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR

После 25 туров чемпионата России "Спартак" располагается на шестой строчке российского первенства, записав в свой актив 32 очка.
Vprognoze.ru вчера в 22:09
2
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
468
Общество

В России создали дрон, способный летать с грузом более 200 кг

В России создали беспилотник, способный летать на расстояние до 300 км с грузом более 200 кг.
Газета.Ru вчера в 20:57
Здоровье

Врач сообщил о полезных свойствах крапивы

Live24 вчера в 00:12
62
Авто

Mercedes и Honda модернизировали силовые установки

Mercedes и Honda модернизировали силовые установки к стартам Гран-При, которые были отменены из-за вспышки коронавируса с марта по июль.
Picsnews.net вчера в 12:13
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 31 человека

Абакан, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 00:39
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Общество

Полиция в США ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

Напомним, что в «автономную зону» входят зачинщики протестов против расизма и насилия со стороны полицейских.
Общественная служба новостей 01 июля в 22:19
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Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
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Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
2
Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 10:01
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

Lenta.ru вчера в 12:26
2
Общество

Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
2
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
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Здоровье

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
RT на русском вчера в 23:00
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