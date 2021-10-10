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Большой театр отменил показ оперы «Садко» 10 октября после гибели актера

Пресс-служба Большого театра подтвердила гибель актера при смене декораций во время спектакля.
РИА Новости
"Большой театр принял решение об отмене спектакля "Садко" 10 октября в 19:00", - сказали в пресс-службе.
ТАСС
"Билеты подлежат возврату в кассы театра", - сообщили организаторы.
ТАСС
Посетителей попросили покинуть зал, а позднее сообщили об отмене спектакля.
Петербургский дневник

С чего всё началось

Показ «Садко» 10 октября в Большом театре отменили после гибели актера
Показ оперы "Садко" в Большом театре России в воскресенье отменен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Накануне во время показа спектакля артист Евгений Кулеш получил травмы и умер до приезда скорой помощи.
ТАССвчера в 06:41

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Большой театр отменил воскресную постановку «Садко» после гибели актера
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После гибели артиста на сцене Большой театр отменил оперу «Садко»
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Большой театр отменил показ спектакля «Садко» 10 октября после гибели актёра
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Большой театр отменил показ оперы «Садко» 10 октября после гибели актера
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Показ «Садко» 10 октября в Большом театре отменили после гибели актера
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