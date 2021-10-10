Показ оперы "Садко" в Большом театре России в воскресенье отменен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Накануне во время показа спектакля артист Евгений Кулеш получил травмы и умер до приезда скорой помощи.
Совершивший жесткую посадку в Татарстане самолет L-410 был застрахован в филиале Военно-страховой компании (ВСК), рассказали ТАСС в мензелинском филиале "Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России".
В Польше считают, что «Газпром» поднимает цены на газ ради ускорения запуска «Северного потока - 2». Эксперт в сфере энергетики Даниэль Чижевский поделился с Polskie Radio своим мнением о том, что газовый кризис можно объяснить действиями «Газпрома», который не поставляет необходимые Европе объемы газа.