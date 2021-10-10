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Большой театр отменил показ оперы «Садко» 10 октября после гибели актера

Большой театр отменил спектакль "Садко" 10 октября после гибели актера, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
РИА Новости
Очевидцы заявляют, что мужчина не успел отойти, когда на сцену опускались декорации.
Peopletalk
Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала.
Общественное телевидение России
Руководство театра остановило спектакль и попросило зрителей покинуть зал.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Воскресный спектакль «Садко» в Большом театре отменен после гибели артиста
Интерфакс07:31
После гибели артиста на сцене Большой театр отменил оперу «Садко»
РБК07:53
Совпадение с последствиями
Известия10:53
Большой театр отменил воскресный показ оперы «Садко»
Москва 2406:50
Большой театр отменил показ оперы «Садко» 10 октября после гибели актера
РИА Новости06:50
Показ «Садко» 10 октября в Большом театре отменили после гибели актера
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Большой театр отменил оперу «Садко» 10 октября после гибели актера
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