Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри ответил на вопрос о возможном бое с победителем матча-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится весной следующего года.
"По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.
Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, его поместили в палату интенсивной терапии, сообщил директор ЦВГ и одновременно лечащий врач Земана Мирослав Заворал.