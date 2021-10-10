Фьюри заявил, что пока не думает о бое с Усиком или Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри ответил на вопрос о возможном бое с победителем матча-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится весной следующего года.