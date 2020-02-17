Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку. Позже она пояснила, что для получения пенсии пытается доказать, что до 2003 года она была прима-балериной, а не танцевала в кордебалете.

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Политика Украина эвакуирует из Китая российского гражданина По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, среди иностранных граждан, которые будут эвакуированы из Китая украинским спецбортом, есть один гражданин РФ.

Общество Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.

Политика Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, из них более 1,8 тысяч человека скончались, 12,5 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Армия и оружие С украинской «оборонки» свалились последние шаровары По планам Генштаба ВСУ, подписанных, как теперь выясняется, самим же Муженко, на сегодняшний день в украинских войсках уже две бригады должны были полностью перевооружиться именно на такие боевые машины.

Политика Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду проведет переговоры с министром обороны США Марком Эспером в Вашингтоне 24 февраля, сообщило министерство обороны Республики Корея.

Экономика В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.

Гаджеты Samsung Galaxy Z Flip сломался после первого раскладывания Покупатель новейшей «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip пожаловался на качество смартфона, опубликовав фотографию сломавшегося сразу после приобретения гаджета в Twitter.

Экономика В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

Технологии Okko выпустил приставку для телевизора Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko.

Политика В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".