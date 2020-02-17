Общество
РЕН ТВБольшой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку. Позже она пояснила, что для получения пенсии пытается доказать, что до 2003 года она была прима-балериной, а не танцевала в кордебалете.
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Пусть идет в Пенсионный фонд: В Большом театре ответили на претензии Волочковой
Комсомольская правдавчера в 07:54
«Не работала ни дня»: в Большом театре Волочкову отправили в Пенсионный фонд
Телепрограммавчера в 10:48
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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