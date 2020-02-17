Общество
Газета.RuВ Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии. В пресс-службе театра отметили, что по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство, поэтому ей следует обратиться в Пенсионный фонд РФ.
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Пусть идет в Пенсионный фонд: В Большом театре ответили на претензии Волочковой
Комсомольская правда07:54
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