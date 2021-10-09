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Большой театр подтвердил гибель артиста во время оперы «Садко»

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко" на сцене московского Большого театра, замешкавшись при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа.В источнике

С чего всё началось

Погибший под двухтонной декорацией артист Большого театра незадолго до трагедии собирался уволиться
38-летний Евгений Кулеш, который вечером 9 октября погиб на сцене Большого во время оперы «Садко», почти два десятка лет отдал службе в театре. Актера приняли в труппу в 2002 году, и все это время он трудился в мимическом ансамбле.
Комсомольская правда18:46

Подробнее о событии

В Сети появилось видео момента гибели актера на сцене Большого театра
РБК00:54
Погибший актер Большого театра хотел уволиться незадолго до смерти
РЕН ТВ20:36
Появилось видео момента гибели артиста на сцене Большого театра во время оперы «Садко»
РИА Новости01:44
Источник: погибший в Большом театре актер пошел не в ту сторону во время спуска декорации
ТАССвчера в 14:38
Друг погибшего артиста Большого театра рассказал о его желании уволиться
Известия23:17
Большой театр подтвердил гибель артиста во время оперы «Садко»
Интерфаксвчера в 14:10
Зрительница рассказала о гибели актера во время оперы «Садко» в Большом театре: «Оркестр замолчал, занавес упал»
Комсомольская правда01:44

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