38-летний Евгений Кулеш, который вечером 9 октября погиб на сцене Большого во время оперы «Садко», почти два десятка лет отдал службе в театре. Актера приняли в труппу в 2002 году, и все это время он трудился в мимическом ансамбле.

Комсомольская правда 18:46