Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко" на сцене московского Большого театра, замешкавшись при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа.В источнике
38-летний Евгений Кулеш, который вечером 9 октября погиб на сцене Большого во время оперы «Садко», почти два десятка лет отдал службе в театре. Актера приняли в труппу в 2002 году, и все это время он трудился в мимическом ансамбле.
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