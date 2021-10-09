Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко" на сцене московского Большого театра, замешкавшись при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа.В источнике
Профессор Кьеза считает, что Cronica universalis заслуживает доверия, поскольку Гальвано Фьямма на протяжении всего документа описывает, где он слышал устную историю, и подкрепляет свои утверждения элементами из историй (легендарных или правдивых), которые принадлежали к более ранним рассказам в разных землях.
Жизнь 27-летней уроженки Сеула Хо Ен Чон изменилась 17 сентября: на экраны вышел южнокорейский сериал с ее участием «Игра в кальмара», который на сегодняшний день возглавляет топ Netflix в 90 странах (он уже стал популярнее «Сексуального просвещения» и готовится обогнать «Бриджертонов», рекордсменов платформы).