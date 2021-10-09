Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко" на сцене московского Большого театра, замешкавшись при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа.

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