ИнтерфаксБольшой театр подтвердил гибель артиста во время оперы «Садко»Декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.ТАССПозднее стало известно, что погибший артист пошел не в ту сторону во время спуска декорации и попал под нее.ТАСССпектакль в Большом театре отменили после ЧП, отметил собеседник агентства.ТАСССледственный комитет начал доследственную проверку.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРЕН ТВSmotrim.ruТК ЗвездаПятый каналМИР 24РидусТелеканал 360°ФАНВечерняя МоскваKleo.ruКомсомольская правдаИзвестияГазета.RuPeopletalkPopcornnews.ruАфиша DailyNewia.ruСлово и ДелоПятый каналНевские НовостиStarHit.ruТК ЗвездаПолитика СегодняRZN.infoWoman.ruLife.ruGazeta.SPbПодробнее о событииЗритель Большого театра: публика не сразу поняла, что актер Кулеш погиб во время оперыРИА Новости20:30Момент смены декораций в Большом театре, где погиб актер, попал на видеоМосква 24вчера в 15:14Большой театр подтвердил гибель артиста во время оперы «Садко»Интерфаксвчера в 14:10Источник: погибший в Большом театре актер пошел не в ту сторону во время спуска декорацииТАССвчера в 14:38Правоохранители назвали предварительную причину ЧП в Большом театреРБК17:12Тело погибшего на сцене Большого театра артиста увезли медикиИзвестиявчера в 16:44Тело погибшего на сцене артиста увезли из Большого театраРЕН ТВвчера в 16:02Показать ещёОценить1,6KПоделиться