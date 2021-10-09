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Большой театр подтвердил гибель артиста во время оперы «Садко»

Декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС
Позднее стало известно, что погибший артист пошел не в ту сторону во время спуска декорации и попал под нее.
ТАСС
Спектакль в Большом театре отменили после ЧП, отметил собеседник агентства.
ТАСС
Следственный комитет начал доследственную проверку.
РИА Новости

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