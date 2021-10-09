Врач Мясников: вакцинированные от COVID-19 редко попадают в реанимацию

Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников.