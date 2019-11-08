Транспорт
Мойка78Большую часть билетов из Петербурга в Крым раскупили за сутки
Петербуржцы раскупили почти все купейные билеты на поезд в Крым. Поезд «Таврия» 23 декабря отправится в свой первый рейс из Петербурга в Симферополь. Три четверти билетов на пассажирский поезд «Таврия» из Петербурга купили в первые сутки.
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Петербуржцы раскупили три четверти билетов на первый поезд в Крым. Мест в купе больше нет
Фонтанка.Ру08 ноября в 12:29
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