Петербуржцы раскупили почти все купейные билеты на поезд в Крым. Поезд «Таврия» 23 декабря отправится в свой первый рейс из Петербурга в Симферополь. Три четверти билетов на пассажирский поезд «Таврия» из Петербурга купили в первые сутки.

Большую часть билетов из Петербурга в Крым раскупили за сутки

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