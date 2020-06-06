Политика

РИА НовостиРИА НовостиБолсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения, обвинив ВОЗ в идеологической предвзятости, сообщает агентство Франс Пресс.
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Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

РИА Новостивчера в 21:57

Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ

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Президент Бразилии пригрозил выйти из ВОЗ за совет вернуть ограничения

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Бразилия намерена разорвать отношения с ВОЗ по примеру США

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Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Коммерсантъвчера в 20:46

Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США

РБКвчера в 21:52

Болсонару заявил о возможном выходе Бразилии из ВОЗ вслед за США

RT на русскомвчера в 20:16
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Армия и оружие

Forbes назвал самые секретные российские атомные субмарины

Ruposters.ru 05:57
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Политика

Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
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Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Происшествия

Лжехирург Алена Верди впала в кому

Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
ВК Пресс вчера в 03:20
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Политика

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости вчера в 14:44
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Культура

В мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

В российском мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:43
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Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
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Экономика

Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китайские финансисты торопятся избавиться от всех возможных американских активов, включая дорогую недвижимость в США и гособлигации.
ToDay News Ufa 06:30
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Общество

Вирусолог объяснил медленный выход на плато в России

Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов.
Деловое.ТВ 04:43
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Здоровье

Онкобольная волонтер акции #МыВместе помогала людям до последнего

Lenta.ru 07:05
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Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Футбол

Тимо Вернер дал согласие на переход в «Челси»

В четверг, 4 июня, «Bild» сообщил, что нападающий немецкой команды «РБ Лейпциг» удачно провёл переговоры с лондонским «Челси».
ГЛАС.RU 04 июня в 14:09
Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия вчера в 12:40
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Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Политика

Лукашенко призвал белорусов победить четыре–пять разных пандемий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
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Политика

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США

По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о самом сложном дне в ее жизни

Источник фото: prt scr youtube.com / Агата Муцениеце По словам Агаты, самый тяжелый день в ее жизни был после того, как она опубликовала видео, в котором со слезами на глазах призналась, что Павел в состоянии алкогольного опьянения избил ее.
Слово и Дело вчера в 08:39
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Общество

Принц Уильям тайно работал в британской службе доверия

Герцог Кембриджский принц Уильям общался с людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, во время тайной работы в британской службе доверия Shout 85258, пишет The Mirror.
Газета.Ru 06:20
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
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Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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В Башкирии загорелась кровля торгового центра

РИА Новости 06:42
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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