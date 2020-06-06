Политика

РИА НовостиРИА НовостиБолсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения, обвинив ВОЗ в идеологической предвзятости, сообщает агентство Франс Пресс.
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Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

РИА Новостивчера в 21:57

Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США

РБКвчера в 21:52

Бразилия намерена разорвать отношения с ВОЗ по примеру США

Комсомольская правдавчера в 20:53

Президент Бразилии пригрозил выйти из ВОЗ за совет вернуть ограничения

Интерфаксвчера в 21:04

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Коммерсантъвчера в 20:46

Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ

ТАССвчера в 20:39

Болсонару заявил о возможном выходе Бразилии из ВОЗ вслед за США

RT на русскомвчера в 20:16
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Общество

Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции

В Москве открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституции.
Вечерняя Москва вчера в 03:30
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Политика

Дерипаска просит отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела о санкциях

Юристы бизнесмена Олега Дерипаски просят суд Вашингтона отклонить ходатайство Министерства финансов США о прекращении дела против ведомства за введение санкций в отношении россиянина.
ТАСС 02:17
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
2,1K
Здоровье

За сутки у 249 человек в Свердловской области выявлен коронавирус

На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб в субботу, 6 июня.
Kursk.com 03:51
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Политика

Трамп приказал сократить американский контингент в Германии

К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Взгляд.ру вчера в 14:50
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Общество

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости вчера в 11:56
8
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Шоу-бизнес

Валерия заявила, что Шнуров попросил помощи у государства

MOS.news 00:17
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Происшествия

Суд отправил главу РВК под домашний арест

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко, сообщили в пресс-службе суда.
Коммерсантъ вчера в 12:46
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
3
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
1,2K
Общество

Сотрудник правительства Забайкалья заразился коронавирусом

У всех тесты показали отрицательный результат. В здании правительства Забайкальского края усилили контроль за соблюдением масочного режима.
Чита.Ру 01:51
Политика

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США

По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
153
Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
1,3K
Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
79
Общество

Более 100 тыс. человек вылечились в Москве от коронавируса

В Москве за последние сутки выздоровели ещё 3073 пациента после коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.
Интерфакс 03:08
242
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Происшествия

В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
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Футбол

Алекс Крал: Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах

Все были очень рады вернуться к любимому делу после такой большой паузы.
Советский спорт 05:21
Политика

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra 04:05
Политика

Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу

Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
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Религия

Осипов поручил передать участок училища олимпийского резерва под храм в Чите

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам майского совещания о взаимодействии правительства и Читинской епархии поручил главе краевого департамента госимущества Сергею Быстрову передать под храм участок на улице Ангарской, на котором находится училище олимпийского резерва.
Чита.Ру 00:50
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Кино

Актер Михаил Кокшенов скончался

Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU вчера в 06:47
1,5K
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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