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Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине, намекнув о капитуляции Киева

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен предложить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пути решения конфликта на Украине.
Комсомольская правда
Болсонару привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.
РИА Новости
Разговор с Зеленским у Болсонару запланирован на 18 июля.
Российская газета
До сих пор президент Бразилии занимал нейтральную позицию в отношении конфликта вокруг Украины, так как страна надеется вести дела с Москвой.
Рамблер

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