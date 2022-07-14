Valve обращает свое внимание на гибридную портативную игровую консоль и ноутбук компании GPD, чтобы предложить оптимизацию своей операционной системы Steam OS, для использования с их новейшей консолью GPD WIN Max 2. Система GPD — это проверенный и надежный формат, который они используют с 2016 года, когда производитель впервые появился на рынке.