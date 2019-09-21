Футбол
ЧемпионатБолт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету
Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Российская газета вчера в 19:25
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
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Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Футбол
Защитник «Уфы» оценил игру Шюррле в матче 10-го утра РПЛ
Защитник "Уфы" Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.info.
Газета.Ru 05:10
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Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Происшествия
Два начальника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день.
BFM.ru 05:16
Происшествия
Беспилотник упал в Рязанской области
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия
«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
Совершенно секретно 18 сентября в 06:54
Энергетика
Нефть Brent показала максимальный недельный рост с начала года
Цены на нефть марки Brent показали самый большой недельный рост с января — 6,7%, пишет Reuters.
РБК вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Политика
Руководители крымских музеев рассказали о судьбе скифского золота
В начале февраля 2014 года, за несколько недель до бегства президента Виктора Януковича из Киева и за полтора месяца до референдума о статусе Крыма, из четырех музеев полуострова в Голландию была вывезена коллекция, насчитывавшая около 2 тыс. предметов, - так называемое скифское золото.
Газета.Ru 04:01
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс вчера в 20:11
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Общество
В Петербурге третьеклассникам раздали предупреждающие об ответственности за участие в несогласованных митингах буклеты
В Петербурге ученикам 3 класса раздали буклеты, предупреждающие об ответственности за участие в несогласованных митингах.
Эхо Москвы 04:30
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Политика
В МИД России прокомментировали ситуацию с RT и Sputnik во Франции
Заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич оценил ситуацию с RT и Sputnik во Франции.
RT на русском 02:51
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Происшествия
Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже
Полиция Франции несколько раз прибегла к слезоточивому газу для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже.
Газета.Ru 04:23
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Общество
В Москве открылся международный фестиваль «Круг света»
В Москве начал свою работу IX международный фестиваль «Круг света».
RT на русском вчера в 13:38