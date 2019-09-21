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Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
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Болт назвал футболистов, с кем бы пробежал эстафету 4x100 метров

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