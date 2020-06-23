Политика

REGNUMREGNUMБолтон: Трамп считал, что разведка США должна знать всё

1 фото
Вашингтон, 23 июня 2020, 12:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагал, что американские спецслужбы должны заранее знать о всех мировых инцидентах. Об этом написал бывший советник Трампа Джон Болтон в своих мемуарах, вышедших из печати 23 июня.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Болтон: Трамп считал, что разведка США должна знать всё

REGNUM05:35

Болтон: Трамп считал, что в Афганистане США провалились

ИА Красная Весна03:48

Болтон: Трамп считал миссию США в Афганистане проваленной

Взгляд.ру01:24

Болтон: Трамп считал, что разведка должна заранее знать обо всех инцидентах

Газета.Ru02:37

Болтон объяснил, почему Трамп требовал вывода войск из Афганистана

РИА Новости01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика

В МИД России прокомментировали публикацию книги Болтона

Публикация книги бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона является элементом внутренней политики США.
RT на русском 06:11
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о жутком совпадении в ДТП с Ефремовым

iReactor 04:02
37
Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
1,3K
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
913
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском 05:42
98
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
1K
Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
21
Политика

Валерий Радаев о скандале в облдуме: слушать бред я не собираюсь

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал парламентариев к спокойствию.
КП - Саратов 05:47
26
Политика

Путин допустил свое выдвижение на пятый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году, если необходимые для этого изменения будут внесены в российскую Конституцию.
Фергана 21 июня в 12:17
20K
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
147
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com 06:05
34
Энергетика

Украина оказалась спасением для газового рынка Европы

Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru вчера в 09:47
1
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия вчера в 17:25
573
Экономика

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Вести.Ru 05:10
4
Происшествия

В Житомире Сатана напал на главу ячейки «Партии Шария»

На главу житомирской ячейки «Партии Шария» было совершено жестокое нападение.
Украина.ру 02:41
Общество

Курганский губернатор ответил стихами на вопрос, когда откроют кафе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стихами ответил местной жительнице на вопрос о том, когда в регионе будут открыты кафе, уточнив, что этим занимается Роспотребнадзор.
РИА Новости 06:00
5
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
8
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
483
Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel

Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI вчера в 15:58
5
Происшествия

В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих

Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев.
Комсомольская правда вчера в 10:44
Происшествия

Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице

Депутату законодательного собрания Кубани, обвиняемому в приписках отработанного времени помощнику-дочери, которая, по данным следствия, за время пребывания в Турции получала зарплату, грозит семь лет колонии, сообщают СУ СК и прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:43
12
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
2,3K
Авто

Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
172
Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
304
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
17
Здоровье

15328 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально выявленных случаев заболевания.
АПН - Нижний Новгород 20 июня в 06:57
33
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
135
Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
406
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
291
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное