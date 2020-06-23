Вашингтон, 23 июня 2020, 12:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагал, что американские спецслужбы должны заранее знать о всех мировых инцидентах. Об этом написал бывший советник Трампа Джон Болтон в своих мемуарах, вышедших из печати 23 июня.

Болтон: Трамп считал, что разведка США должна знать всё

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