Политика
REGNUMБолтон: Трамп считал, что разведка США должна знать всё
Вашингтон, 23 июня 2020, 12:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагал, что американские спецслужбы должны заранее знать о всех мировых инцидентах. Об этом написал бывший советник Трампа Джон Болтон в своих мемуарах, вышедших из печати 23 июня.
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Политика
В МИД России прокомментировали публикацию книги Болтона
Публикация книги бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона является элементом внутренней политики США.
RT на русском 06:11
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Политика
Валерий Радаев о скандале в облдуме: слушать бред я не собираюсь
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал парламентариев к спокойствию.
КП - Саратов 05:47
Политика
Путин допустил свое выдвижение на пятый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году, если необходимые для этого изменения будут внесены в российскую Конституцию.
Фергана 21 июня в 12:17
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru вчера в 09:47
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Известия вчера в 17:25
Экономика
Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей
Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Вести.Ru 05:10
Происшествия
В Житомире Сатана напал на главу ячейки «Партии Шария»
На главу житомирской ячейки «Партии Шария» было совершено жестокое нападение.
Украина.ру 02:41
Общество
Курганский губернатор ответил стихами на вопрос, когда откроют кафе
Губернатор Курганской области Вадим Шумков стихами ответил местной жительнице на вопрос о том, когда в регионе будут открыты кафе, уточнив, что этим занимается Роспотребнадзор.
РИА Новости 06:00
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Гаджеты
Apple отказалась от процессоров Intel
Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI вчера в 15:58
Происшествия
В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих
Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев.
Комсомольская правда вчера в 10:44
Происшествия
Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице
Депутату законодательного собрания Кубани, обвиняемому в приписках отработанного времени помощнику-дочери, которая, по данным следствия, за время пребывания в Турции получала зарплату, грозит семь лет колонии, сообщают СУ СК и прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:43
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
Происшествия
Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Здоровье
15328 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально выявленных случаев заболевания.
АПН - Нижний Новгород 20 июня в 06:57
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18