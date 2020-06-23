Политика
Московский КомсомолецБолтон: Трамп запретил постпреду США при ООН встречаться с Далай-ламой
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп в 2018 году запретил постпреду США при ООН Никки Хейли встречаться с Далай-ламой XIV ради хороших отношений с Китаем. При этом Болтон считает, что решение было правильным, так как у Хейли проблемы с политическим чутьем.
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Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
Гаджеты
Apple провела крупнейшую презентацию
Lenta.ru вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову
Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU вчера в 09:23
Кино
Скончался режиссер Джоэл Шумахер
Слово и Дело вчера в 14:01
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Происшествия
Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз Алена Ашмарина узнала, что ждет двойню
Девушка не смогла сохранить брак с отцом двух своих дочерей, затем имел место быть скандальный роман с Ильей Григоренко и «на закуску» роман с неизвестным мужчиной, который бросил ее узнав о третьей беременности.
Bimru.ru 01:41
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Здоровье
Глава Росстата заявил о невозможности манипулировать статистикой
Малков отметил, что любые попытки за счет искажения входных данных повлиять на итоговые статистические показатели обязательно будут замечены.
ИА Красная Весна 03:16
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
Установлены причастные к аферам с голосованием по конституции
Московская полиция сообщила, что продолжает проводить проверку информации о возможных попытках фальсификаций в рамках голосования по поправкам Конституцию Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 11:08
Футбол
«Оскорбительный баннер». В «Бёрнли» осудили баннер «Жизни белых важны»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Бёрнли».
REGNUM 03:12
Космос
Что, если бы вы жили на крошечной планете?
Оказавшись на новой крошечной планете, вы поймете, что условия сильно отличаются от того, к чему вы привыкли.
V-kosmose.com 02:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Напомним, что прием заявлений на субсидии за апрель был остановлен 1 июня. До 1 июля можно было обратиться за поддержкой за май.
Деловое.ТВ 02:31
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
Политика
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Интерфакс вчера в 06:34
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19