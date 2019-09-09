Политика
Комсомольская правдаБолтон назвал важным событием обмен заключенными между РФ и Украиной
Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон высоко оценил состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной и назвал эту процедуру важным событием.
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Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Культура
Софи Тернер призналась, что хочет сыграть Джеймса Бонда
Софи Тернер рассказала Le Figaro о своих планах после съемок в "Игре престолов", упомянув, что мечтает сыграть агента 007 — женщину.
РИА Новости 07:31
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика
По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места
В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.
Наша версия 03:22
Политика
Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом
Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Политика
Отказавшаяся выступать в РФ Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать на территории России, заявила, что любит своих российских фанатов.
Журналистская правда вчера в 04:23
Политика
Новый грузинский премьер подписал указы о назначении министров
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подписал указы о назначении министров на посты.
Известия 07:20
Экономика
Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
В банке считают, что суд неправомерно игнорировал факт аффилированности между СБК и Антипинским НПЗ, тогда как Верховный суд (ВС) РФ «неоднократно напоминал, что любое сомнение в аффилированности кредитора и должника должно влечь невозможность назначения в отношении должника арбитражного управляющего, предложенного таким кредитором».
Коммерсантъ вчера в 18:41
Гаджеты
LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне
Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
РБК 07:28
Происшествия
В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево
Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Театры
«Хрустальную Турандот» впервые вручат в Юсуповском дворце в Подмосковье
Вручение Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот", которое пройдет 15 сентября уже в 28-й раз, состоится по новому адресу в Подмосковье.
ТАСС 02:43
Происшествия
В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель
В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 15:30
Общество
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша
К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму
Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией.
ТАСС 07:01
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Общество
В Омске директора гимназии уволили после травли ученика
Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына.
Новые Известия 07:22
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29