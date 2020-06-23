Политика

РИА НовостиРИА НовостиБолтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
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с чего всё началось

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости00:50

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Отношение Трампа к Путину назвали загадкой

Lenta.ru01:35

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

RT на русском01:17

Трамп запретил встречу постпреда США при ООН с Далай-ламой

РЕН ТВ01:16

Болтон объяснил нежелание оставлять Трампа наедине с Путиным

Известия01:03

Болтон рассказал, почему нельзя было оставлять Трампа наедине с Путиным

Московский Комсомолец00:56

Болтон заявил, что истинное отношение Трампа к Путину остается загадкой

Газета.Ru01:14

Болтон объяснил, почему Трамп требовал вывода войск из Афганистана

РИА Новости01:47
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

REGNUM вчера в 10:38
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Технологии

СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина

Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
Наука

Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера

Испытуемыми ученые сделали мышей.
Evo-rus.com 01:45
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Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
148
Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
2,2K
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется

Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
50
Общество

Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург

РИА Новости вчера в 09:53
2
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
600
Политика

Болтон: Трамп хотел ввести санкции против России из-за событий в Сирии

Болтон позвонил послу РФ в США Анатолию Антонову и пригласил его в Белый дом на встречу, чтобы дать объяснения.
РИА Новости 00:29
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
611
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
15
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
511
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
845
Здоровье

Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19

Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
РБК 00:00
4
Общество

Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 12:32
15
Футбол

Спортивный врач: «Решение „Уфы“ соответствует европейским нормам и здравому смыслу»

«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде — Их решение рискованное, но соответствует европейскими нормам и, мать его, здравому смыслу, — написал Рыженко в своем Telegram-канале.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Политика

Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании

Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,3K
Политика

Раскрыл секреты: Помпео сравнил действия Болтона с поступком Сноудена

ParsToday Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что раскрытие экс-советником американского президента Джоном Болтоном секретных данных сравнимо с поступком, который совершил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который предал огласке информацию о методах работы спецслужб США.
РЕН ТВ 00:44
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
529
Общество

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
131
Происшествия

В Брянске дорогу на улице Октябрьской перегородило упавшее дерево

Штормовой ветер обрушил несколько деревьев. В районе дома 23 на улице Октябрьской упавший ствол перегородил часть дороги.
Городской32 (Брянск) 01:28
Авто

Opel показал новый Mokka на видео

Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня вчера в 10:05
2
Происшествия

В Кемерово в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В Кемерово ночью с 22 на 23 июня машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Toyota Camry, пострадали четыре человека, бывшие в скорой.
РБК 01:28
3
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,8K
Общество

Блогер и миллионер Настя Тропи разбилась на мотоцикле на Бали

Погибшая девушка гордилась тем, что стала миллионером еще до совершеннолетия 18-летняя Анастасия Тропицель состоятельной девушкой стала в 15 лет.
КМВ Новости 21 июня в 12:49
2,2K
Армия и оружие

Адмирал оценил способность ВМФ РФ отразить угрозу со стороны Украины

Известия 00:35
Происшествия

В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС вчера в 13:36
19
Экономика

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля.
Российская газета вчера в 18:19
13
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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