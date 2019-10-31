Политика

News.ruNews.ruБолтон отказался прийти на слушания по импичменту Трампа

Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Дональда Трампа и выступить по этому поводу в нижней палате Конгресса. Об этом журналистам рассказал адвокат экс-сотрудника Белого дома Чарльз Купер.
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Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента

РИА Новостивчера в 22:36

WSJ: Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

ТАССвчера в 19:59

СМИ: Болтон отказался давать показания по вопросу импичмента без повестки

Росбалтвчера в 22:33

WSJ: Болтон отказался присутствовать на слушаниях по импичменту Трампа

RT на русскомвчера в 21:22

СМИ: Болтон отказался явиться в Конгресс на слушания по импичменту Трампа

Московский Комсомолецвчера в 22:02

Что случилось этой ночью: четверг, 31 октября

Интерфакс00:47

Болтона вызвали на допрос в Конгресс США

Взгляд.рувчера в 16:50
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Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
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Начались продажи кроссовера Hyundai Creta новой генерации

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о начале продаж нового компактного кроссовера Hyundai ix25/Creta, который уже поступил к дилерам.
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Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

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Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
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Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
Российская газета 04:24
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 29 октября в 09:59
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Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
Политика

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Независимая газета вчера в 08:00
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Общество

Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
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Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку

В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.
Аргументы недели 04:52
Общество

Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства

По данным исследования, большинство россиян (68%) считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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Раскрыта личность обладателя кофейного стаканчика из «Игры престолов»

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Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
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Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Вести.Ru 03:52
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Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

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Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Хоккей

Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина

Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru 05:13
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Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Экономика

Выручка Apple составила $64 млрд

Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

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В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи

В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
RT на русском 05:08
Политика

Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.
Lenta.ru 05:24
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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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