Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Дональда Трампа и выступить по этому поводу в нижней палате Конгресса. Об этом журналистам рассказал адвокат экс-сотрудника Белого дома Чарльз Купер.

Болтон отказался прийти на слушания по импичменту Трампа

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