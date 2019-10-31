Политика
News.ruБолтон отказался прийти на слушания по импичменту Трампа
Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Дональда Трампа и выступить по этому поводу в нижней палате Конгресса. Об этом журналистам рассказал адвокат экс-сотрудника Белого дома Чарльз Купер.
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СМИ: Болтон отказался явиться в Конгресс на слушания по импичменту Трампа
Московский Комсомолецвчера в 22:02
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